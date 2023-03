Occitanie : comment le plus gros platane d'Europe a été sauvé des flammes de l'incendie d'un château

L"incendie a eu lieu tôt ce lundi 27 mars au château des Bruyères à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Faisant une victime, un arbre âgé entre 200 et 470 ans... On raconte.

Un incendie s'est déclaré tôt ce lundi 27 mars au château des Bruyères dans le Gard, détruisant totalement la partie historique et classée du château sur plus de 300 m2, alors en rénovation, malgré l'intervention d'une cinquantaine de pompiers.

En revanche, les 800 m2 de dépendances ont pu être préservés des flammes par l'action des soldats du feu.

Une victime : un platane "historique"

Si l'on ne dénombre heureusement aucune victime humaine, ce sinistre spectaculaire en a pourtant fait une : un vénérable platane "tête de méduse" qui fêterait même ses 470 ans d'existence cette année (il aurait été planté en 1553 par un certain Pierre Belon, protégé de François 1er, selon le site "chateau-fort-manoir-chateau.eu"), et qui est répertorié comme étant le plus gros platane d'Europe avec ses 9,90 m de circonférence.

Mais le site des arbres monumentaux ne lui donne qu'un âge d'un peu plus de 200 ans, pour une espèce qui peut vivre plus d'un siècle. Quant à son titre de "plus gros d'Europe", il est aussi sujet à caution, bien que le Castor masqué, un expert des arbres vénérables, le place comme étant le plus gros de France après l'avoir examiné.

Le vénérable platane est l'un des plus gros d'Europe. Reproduction Centre Presse Aveyron - Facebook - Château des Bruyères

Quoiqu'il en soit de ses titres, le platane a été sérieusement endommagé par l'incendie, selon Midi Libre. Après avoir vaincu les flammes tout en le préservant, les pompiers se sont attachés à s'occuper son état de santé. Et ces derniers sont plutôt optimistes, puisqu'ils lont déclaré sauvé.

Le platane pourra continuer à couler des jours tranquilles dans son parc, ce qui n'est pas le cas du château, qui a connu durant sa vie bien des déboires : démoli et pillé à la Révolution, vandalisé au début du XXe siècle, utilisé comme hangar agricole, tombé en ruines, toitures effondrées, il avait pourtant retrouvé vie lorsque ses actuels propriétaires l'avait acheté il y a 30 ans. Mais quand le destin s'acharne...