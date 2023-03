Paris centre : les inscriptions sont ouvertes dans les écoles, collèges et lycées

La campagne est lancée depuis quelques jours dans les arrondissements du centre de la capitale, elle durera jusqu'au 28 avril.

Inscription à l'école maternelle. L'enfant doit avoir deux ans révolus, être jugé apte à la scolarisation par un médecin de famille ou un médecin qui le suit dans un centre de protection maternelle et infantile (PMI) dont la liste est disponible dans chaque Mairie d'arrondissement. Les inscriptions se font dans la mairie d’arrondissement.

Les pièces à fournir sont les suivantes : livret de famille ou copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ; justificatif de l'identité et de la qualité du père ou de la mère de l'enfant ou de son responsable légal. Certaines pièces supplémentaires peuvent être demandées en fonction de la personne venant inscrire l'enfant. Attestation du domicile du père, de la mère ou du responsable légal de l'enfant ; justification des vaccinations.

Inscription à l'école élémentaire. L'inscription à l'école élémentaire des enfants de maternelle ayant atteint l'âge de l'obligation scolaire (6 ans) est automatique et ne nécessite aucune démarche à la Mairie d'arrondissement, à l'exception des cas suivants :

première inscription dans un établissement de l'enseignement public ; première scolarisation à Paris ; déménagement entraînant un changement d'école ; demande de dérogation à l'école de secteur. Les pièces à fournir sont les mêmes que pour l'inscription en maternelle.

Inscription au collège et au lycée. Pour le collège, l'inscription est prononcée par le Directeur académique des services de l'éducation nationale : l'élève est affecté dans le collège de secteur de son domicile. L'affectation en 6e est informatisée. Il n'y a pas de dossier papier à remplir pour les élèves des écoles élémentaires publiques de Paris, sauf s'il y a une demande de dérogation. L'admission au collège est subordonnée à la décision de passage en 6e prise par le conseil des maîtres.

Pour le lycée, le choix d'établissement est fait à la fin de la 3e poursuite d'études en voie générale et technologique, en voie professionnelle ou entrée en apprentissage.