Réforme des retraites : présence policière accrue, crainte de chaos, un acte 10 sous haute tension ce mardi 28 mars

L'intersyndicale invite pour la 10e fois les opposants à la réforme des retraites à manifester dans la rue partout en France, ce mardi 28 mars. De nouveaux débordements sont redoutés.



Après les violents débordements qui avaient succédé aux manifestations contre la réforme des retraites dans plusieurs villes de France le jeudi 23 mars, ce nouveau rendez-vous ce mardi 28 mas, le dixième du nom, est sous pression.

Par volonté d'éviter de nouvelles violences, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce lundi 27 mars qu'un dispositif de sécurité "sans précédent" serait mis en place, alors que les autorités s'attendent à la présence d'un millier d'éléments "radicalisés" lors de cette dixième journée de mobilisation nationale.

Gérald Darmanin a fait savoir que 13 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés à travers le pays, dont 5 500 à Paris, un dispositif qu'il a qualifié de "sans précédent" du fait de "risques très importants" de troubles à l'ordre public.

"Des éléments radicalisés issus de la gauche et ultra-gauche tentent de prendre en otages les cortèges syndicaux", a déploré Gérald Darmanin, dénonçant la volonté de ces éléments de "pousser la France à feu et à sang". D'après lui, "des individus présents à Sainte-Soline ce week-end pourraient rejoindre le cortège parisien et d'autres en France, "dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux".

Trois fois plus de jeunes ?

Alors que des violences policières ont été dénoncées depuis le début du mouvement de contestation, le ministre de l'Intérieur a appelé les forces de l'ordre à "ne répondre à aucune provocation" et à faire preuve d'un "usage proportionné de la force". 17 enquêtes judiciaires ont été transmises à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) depuis le début des manifestations.

Du côté de l'intersyndicale, la crainte d'une nouvelle journée de chaos est également prégnante. Du côté autorités, une note du renseignement territorial prévoit une mobilisation sensiblement équivalente à la précédente, entre 650 000 et 900 000 personnes dans toute la France. Parmi ces manifestations, les jeunes et étudiants pourraient être trois fois plus nombreux que le jeudi 23 mars, ajoute en outre cette note.