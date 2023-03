Saint-Amans-des-Cots. Une belle soirée de la Saint-Patrick

Une belle ambiance à la soirée de la Saint Patrick ce 17 mars, relevant le défi de Benoît de répondre aux attentes de ses clients et des habitants, aussi bien en terme de tabac, presse, de jeux, bimbeloterie, bar, ainsi que cartes postales, papeterie, cartes routières etc. Et ce commerce continue d’évoluer avec un coin librairie : livres récents, régionaux ou sur commande. Mais aussi les cigarettes électroniques et dérivés, les paiements de proximité (impôts, amendes, etc…), les petits accessoires informatiques... Et de proposer des soirées à thème quelque soit le mois, à la date anniversaire de son ouverture qui était un 17. Ouverture le mardi – jeudi – vendredi - samedi de 7h30 à 12h30 / 16h30 à 19h30. Et le mercredi matin - dimanche matin de 7h30 à 12h30. Fermé : le mercredi et dimanche après-midi ainsi que les lundis et jours fériés.