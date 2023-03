Onet-le-Château. Zoom sur Léa et Fabien, deux champions de tennis castonétois

"Au-delà d’une très belle fréquentation, nous avons eu pour cette édition 2023, deux joueurs du club, en finale de notre tournoi d’hiver" analyse fièrement Noémie Dardenne.

En effet, Léa Becamel 5/6 et Fabien Cammas 3/6 sont deux joueurs issus du centre de formation du club.

Fabien a grandi au club, où il a commencé le tennis dès l’âge de 8 ans. Il a évolué très vite vers la compétition. À l’âge de 16 ans, il est devenu initiateur pendant 2 ans, puis il s’est consacré à ses études et à son avenir mais, sans jamais arrêter de jouer au tennis au club et forcément a continué d’évoluer à un bon niveau tennistique aveyronnais. Et depuis 2 ans, Fabien est CQP (éducateur) au club.

Léa a, elle aussi, commencé très jeune le tennis, tout d’abord au sein du club ruthénois, puis est arrivée au club d’Onet, à l’âge de 12 ans. Elle est montée 4/6 à l’aube de ses 17 ans, mais elle a quitté le club, pour ses études de médecine à Toulouse, sans arrêter de jouer. Depuis cette saison, elle est revenue aux sources, avec un beau projet, celui de faire monter l’équipe 1 féminine, à un bon niveau, en collaboration avec Noémie Dardenne (DE du club castonétois).