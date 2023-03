Bozouls. Abeilles sauvages et dorlotoirs au menu du conseil municipal des enfants

Le conseil municipal des enfants s’est réuni samedi 25 mars pour appréhender la vie des abeilles solitaires ou sauvages afin de protéger et de préserver ces espèces d’abeilles en déclin et permettre l’adhésion au projet de dorloteurs d’abeilles.

Les abeilles sauvages sont solitaires et ne produisent pas de miel. Elles vivent moins d’un an et meurent généralement en hivers, peu après avoir pondu.

Elles nidifient dans les tiges des plantes, des galeries creusées dans le bois ou la terre. Cette espèce moins connue que ses cousines domestiques qui produisent du miel. Toutefois ces abeilles sauvages assurent la fécondation de presque toutes les plantes à fleurs maillons, clé de la chaîne alimentaire.

Elles disparaissent avec des conséquences potentiellement désastreuses pour nos paysages et notre alimentation.

"La plus connue sur le territoire est l’abeille Osmie cornue, facilement reconnaissable aux poils roux vif de son abdomen et sa tête noire", expliquent les intervenants.

C’est ainsi que le projet du conseil, avec le concours de la municipalité est d’adhérer aux "Dorloteurs d’Abeilles". L’initiative des Dorloteurs d’Abeilles compte aujourd’hui plus de 6 000 membres particuliers et des dizaines de communes partenaires. La commune et le conseil municipal des enfants font donc partie aujourd’hui de la grande famille des Dorloteurs ; 2 nichoirs à abeilles solitaires, appelés dorlotoirs (1 au rucher communal de Badet + 1 à côté de l’église dans le magnolia) vont être installés ; Ainsi que des cocons d’abeilles solitaires qui seront positionnés dans les Dorlotoirs pour recréer une zone de biodiversité.

Aimé Boulet et Yves Angoy, bénévoles aguerris sur le sujet, ont, vidéos à l’appui, détaillé la vie et l’importance de ces pollinisateurs. L’Unaf (Union Nationale Apiculture Française) a mis en place en 2016 le label Apicité en faveur de la protection des abeilles et des pollinisateurs sauvages. La commune a obtenu en 2019 un premier niveau de labellisation = 1 abeille, Démarche reconnue. Puis en 2021 le deuxième niveau de labellisation = 2 abeilles, Démarche Remarquable.

Le label est attribué pour 2 ans ; cette année 2023 la commune postule pour obtenir la troisième abeille = Démarche exemplaire.

Cette action de protection des abeilles sauvages via l’installation de Dorlotoirs pourra peut-être favoriser cette obtention de la troisième abeille. Les enfants relayeront ces informations dans leurs écoles respectives.