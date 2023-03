Espalion. Améliorer l’habitat, une priorité

Un point info seniors a permis de mieux connaître les aides à l’adaption et à l’amélioration de l’habitat.

Le Point info seniors de la Communauté de communes a organisé récemment une réunion d’information sur la thématique des aides à l’adaptation et à l’amélioration de l’habitat, en partenariat avec l’association Oc’Teha.

L’association Oc’Teha a un rôle d’information, de conseil technique, financier, administratif et aide à la décision.

Elle propose un accompagnement personnalisé pour l’élaboration des dossiers de demande de financement auprès de nombreux organismes : Anah, CEE, Caisses de retraite, Procivis… L’intervention de M. Verdelhan, technicien Oc’Teha, a permis à chacun de pouvoir identifier et comprendre en fonction de son projet quelles aides pouvaient être sollicitées. Il a pris le temps de répondre aux questions, afin de permettre aux participants d’y voir plus clair dans cette multiplicité de dispositifs. Dans un souci de proximité, des permanences sont organisées sur le territoire : Bozouls le premier jeudi du mois de 9 heures à 10 heures (prendre rendez-vous avec le standard d’Oc’Teha), Espalion le 4e vendredi du mois de 8 h 30 à 10 heures (prendre rendez-vous en mairie), Entraygues le 4e vendredi du mois de 11 heures à midi (prendre rendez-vous avec le standart d’Oc’Teha). Il est important de retenir que les aides et subventions proposées par tous les organismes, sont parfois complexes. Aussi, il est conseillé de se rapprocher de l’association, afin d’obtenir une information claire et actualisée. Pour toute information sur votre projet de travaux et sur les subventions mobilisables, vous pouvez contacter Oc’Teha au 05 65 73 65 76.