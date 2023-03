Bonnefis automobile à Baraqueville : entre passion et ambition, une saga familiale qui dure depuis 100 ans

Samedi 18 mars, le quintet à la tête de Bonnefis Automobile inaugurait son nouveau centre automobile Premium, au 521 rue du Levant à Baraqueville. Une nouvelle étape dans cette saga familiale qui fête en 2023 son centième anniversaire et ne compte pas s’arrêter là.

"C’est une obsession pour nous, nous voulons toujours avoir un coup d’avance. Briser les codes ne nous fait pas peur", confie Édouard Bonnefis qui vit au Québec et occupe le poste de conseiller stratégique de l’entreprise depuis cinq ans. "Nous avons une grande capacité d’adaptation, sommes à l’écoute de la demande, nous intéressons à la recherche et au développement, aux tendances émergentes, faisons des benchmarks à l’international"…

Baraqueville ne se résume pas à des champs à perte de vue

Et de reprendre. "Ce n’est pas parce que nous sommes loin de la capitale que nous devons être en retard. L’Aveyron est un département fertile où sont installées des sociétés dynamiques. Et Baraqueville ne se résume pas à des champs à perte de vue. Mon grand-père, Bernard Bonnefis, était un visionnaire. Lorsqu’on entre dans ce nouveau bâtiment qui porte son nom, nous avons une responsabilité sur les épaules. Nous espérons qu’il nous regarde et qu’il est fier du chemin parcouru".

Tout a démarré en réparant des bicyclettes

Et quel chemin ! Joseph Bonnefis débute son activité en réparant des bicyclettes. En 1923, le dernier de ses huit enfants, Bernard, ouvre un garage au rez-de-chaussée de la maison familiale, située au 304 avenue du Centre à Baraqueville, avant de déménager au 637, avenue de Rodez en 1986. À la même époque, son fils Jérôme intègre l’entreprise puis en prend la gérance en 1995.

En 2017, il décide de la partager avec son fils Germain, pilote de rallye et passionné de sport automobile. En 2022, le conseil d’administration s’étoffe avec les cousins de Germain : Rodolphe, 32 ans, comptable ; Paul-Hugo, 27 ans, responsable achat ; et Édouard, 24 ans, conseiller stratégique.

Premium mais décomplexé

"Nos locaux sur l’avenue de Rodez étaient devenus trop petits pour héberger toutes nos activités. C’était un garage, pas une concession. Nous y avons donc laissé la partie mécanique et carrosserie, et avec ces nouveaux locaux, nous avons bâti notre temple de l’automobile", sourit Édouard Bonnefis.

Un marché, le premium

Autre facteur qui a conduit au déménagement : le champ d’activité de Bonnefis Automobile qui a évolué. "Nous vendions des véhicules de gamme intermédiaire, un créneau particulièrement concurrentiel dans lequel les clients peuvent se montrer infidèles pour trois fois rien. Nous nous sommes donc dirigés vers un marché plus restreint, le premium abordable et aujourd’hui le premium tout court. Mais du premium décomplexé, pas guindé, nos collaborateurs ne sont pas coincés dans des costumes trois-pièces !"

Le nouveau showroom présente des modèles iconiques qui font rêver les connaisseurs : Subaru RB 320, P1 ou Impreza RS, Alpine première édition… Et sur le parc extérieur, une centaine de modèles de marques allemandes (Audi, BMW, Porsche, Mercedes, Volkswagen) et britanniques (Aston Martin, Jaguar, Land Rover) dont les prix vont de 22 000 € à 150 000 €.

"Vous ne verrez pas de Ferrari, de Lamborghini ou de Bugatti tape à l’œil. Nous avons une clientèle d’affaires, des artisans, des entrepreneurs, qui ont travaillé toute leur vie pour réaliser leur rêve automobile et préfèrent la discrétion et la classe au côté bing bling", explique Édouard Bonnefis. "Notre bonheur, c’est de grandir avec ces passionnés qui vont commencer par un coupé sport en début de carrière, se tourner vers une berline break ou un SUV lorsqu’ils seront en couple avec des enfants, et revenir à un coupé roadster à l’heure de la retraite".

Expérience client

Les modèles vendus par Bonnefis Automobile sont des véhicules d’import qui viennent essentiellement d’Allemagne et qui ont subi 114 points de contrôle. "Nous avons affaire à une clientèle de passionnés qui, bien souvent, connaît mieux les véhicules que nous. Notre mission est de cultiver cette passion en proposant un service haut de gamme et une expérience unique, déclare Édouard Bonnefis. La livraison d’un véhicule est toujours un grand moment avec musique d’ambiance, fumée sous la voiture, levé de bâche et haie d’honneur pour la sortie du hangar. Le client se voit remettre un sac contenant quelques cadeaux. Nous faisons attention aux détails car nous voulons que cela reste un souvenir mémorable".

Si certains clients arrivent de l’autre bout de la France en avion pour repartir au volant de leur nouveau joujou, certains optent pour une livraison à domicile. "Nous faisions déjà de la vente à distance et avec la crise Covid, cela s’est énormément développé. Les visioconférences permettent au client de voir la voiture sous toutes les coutures avant de valider son achat", explique le jeune homme qui a développé l’image de Bonnefis Automobile sur le digital et se félicite d’avoir une communauté de plus de 10 000 personnes sur les réseaux sociaux.

"La moyenne d’âge de notre équipe marketing numérique est de 30 ans. Nous publions un maximum de contenus photos et vidéos pour proposer une immersion dans notre univers".

En juin, pour marquer son 100e anniversaire, Bonnefis Automobile proposera un jeu concours d’une ampleur inédite. De quoi inciter la communauté à rester connectée…