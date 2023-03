Luc-la-Primaube. Cyclosportive : la 18e édition de l’Octogonale aura lieu le 21 mai

4 nouveaux parcours sont proposés aux cyclosportifs.

Les membres du bureau de l’Entente Cycliste Luc-la-Primaube, présidée par Geneviève Alexandre et coprésidée par Michel Aubaniac, se sont retrouvés pour préparer la 18e édition de l’Octogonale Aveyron orchestrée par Franck Pinot, qui aura lieu le dimanche 21 mai. La configuration des circuits et les prestations offertes hissent cette manifestation sportive au niveau des plus grandes épreuves cyclosportives nationales. Quatre nouveaux parcours sont proposés : 2 circuits randonnées, l’un de 65 km et l’autre de 79 km, 2 circuits chronométrés, le circuit du lac de Pareloup, 99 km et le circuit du "Puech de Monseigne" de 139 km. Des circuits qui nécessitent d’avoir un bon niveau pour arriver dans les premiers, mais ils sont nombreux à pédaler pour le plaisir, sans se soucier du chronomètre.

La bonne organisation et la réussite d’une telle épreuve reposent sur une centaine de bénévoles de l’Entente Cycliste le jour de l’épreuve mais également sur les partenaires. Inscriptions auprès de Geneviève Alexandre, Viel Vayssac, 12450 Flavin ou par internet sur www.octogonale.fr. Renseignements au 06 74 93 50 15. Circuits chronométrés et randonnée (cadeau + repas) : 30 € jusqu’au 7 mai et 35 € à partir du 8 mai, randonnée (sans cadeau ni repas) 10 €, repas accompagnateur 12 € et randonnée pédestre gratuite. Tarif spécial club cycliste : 1 inscription offerte pour 5 payantes. Remise des dossards à la salle animation de Luc le samedi 20 mai de 15 h à 19 h et le dimanche 21 mai de 7 h à 8 h 30. Café offert avant le départ. Ravitaillements offerts par Super U Olemps.

Seront récompensés les trois premiers de chaque parcours chronométré (hommes et femmes) ainsi que le premier de chaque catégorie et le club le plus représenté.