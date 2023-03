Villecomtal. Hanna n’animera plus la brasserie "Café des Voyageurs"

À partir du 1er avril, Hanna ne sera plus dans sa cuisine, ni derrière son comptoir, ni au service de ses clients. Bruno cessera l’aide précieuse qu’il lui a apportée depuis leur installation à Villecomtal.

Hanna est originaire de Poltava en Ukraine où résident sa mère et sa sœur.

Elle est arrivée à Paris en mars 1996. Elle a exercé différents métiers et a pu y apprendre la restauration. Elle venait à Entraygues pour les vacances. C’est là qu’elle a rencontré Bruno Cavalier qui venait d’y acheter une épicerie. Ils auront le bonheur d’accueillir leur fille Daria Cavalier-Danylevych le 14 septembre 2005. Au cours de l’un de ses séjours elle a été séduite par le Bar des Sports qu’elle a acheté en association avec un partenaire ; partenariat qui n’a duré qu’un an.

Après un court arrêt, elle a assuré pendant 2 ans la marche d’un bar à Espalion. Et puis, coup de foudre, "Bruno et moi sommes tombés sur ce magnifique endroit, Villecomtal où nous sommes arrivés en mars 2006. Le 1er avril (eh oui ! Ce n’était pas une blague !) nous avons ouvert le bar, Hôtel des Voyageurs devenu Bar des Voyageurs. Il n’y avait que le bar. À notre arrivée nous avons réalisé des travaux, créé la cuisine pour ouvrir la brasserie. Petit à petit, nous avons développé les repas ouvriers. Aujourd’hui, je suis aux prises avec une énorme fatigue et je n’arrive plus à créer, développer. Je ne fais que répéter et ça ne me convient pas", précise Hanna qui ajoute "pourtant, je sais qu’après, je vais pleurer toute la semaine". Elle tient à remercier très chaleureusement Jean-François Pradalier qui était maire de Villecomtal quand ils se sont installés. À ces remerciements elle associe toutes les associations qui ont participé à la création d’une bonne ambiance, ses clients fidèles et tous les habitants du village et des alentours par qui ils se sont sentis très bien accueillis. "Je me suis senti comme membre d’une famille nombreuse". Ils sont particulièrement reconnaissants à tous de les avoir soutenus tout au long des périodes perturbées par la Covid.

Bruno poursuivra ses activités de taxi (07 69 77 77 49). Il est très heureux d’avoir pu travailler très étroitement puis suivant ses disponibilités avec Hanna.

À Hanna, Bruno, Daria chacun ne peut que souhaiter un bel avenir en les remerciant pour l’animation qu’ils ont fait vivre dans le village. Meilleurs vœux de pleine réussite à ceux qui vont prendre le relais.