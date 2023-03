Cassagnes-Bégonhès. Jour de greffe à l’école Sainte-Marie

Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont été récemment invités à participer à un atelier de découverte de la greffe d’arbres fruitiers organisé par l’association "Variétés locales 12".

Des bénévoles ont présenté aux enfants la technique de greffe à l’anglaise, puis chacun est passé à la pratique.

Après plusieurs essais et de la persévérance, les élèves ont réussi l’assemblage du greffon et du porte-greffe. Chaque élève est reparti de l’atelier avec un pommier greffé offert par l’association des parents d’élèves de l’école. Les jeunes jardiniers devront planter, arroser, tailler leur arbuste et si tout se passe bien déguster des pommes de variétés anciennes dans quelques années.