Entraygues-sur-Truyère. La Journée nationale des aides à domicile a été fêtée

L’ADMR d’Entraygues et de St- Amans a fêté la Journée nationale des aides à domicile, maillon essentiel et indispensable de la vie quotidienne de nos concitoyens les plus fragiles. Leur mobilisation lors de la crise Covid 19 ou encore récemment lors des épisodes de canicule l’a encore démontré.

Après une réunion de travail et un point sur les diverses situations d’intervention, le président les remerciait ainsi que les administrateurs et les secrétaires administratives : Anne-Marie, Frédérique et Élodie présentes. Après le message de soutien de la présidente de la fédération Nicole Cristofari, un petit film sur les aides à domicile, primé lors du festival du film ADMR à Nantes, fut projeté.

Reconnaître ce métier indispensable de femmes et d’hommes qui accompagnent, de manière professionnelle, les personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que des familles, au quotidien, était l’objectif : ces professions essentielles tissent un lien social et prennent soin de chacun pour mieux vivre au domicile. Un repas permettait de poursuivre la soirée d’échanges entre salariés des deux associations, bénévoles et secrétaires, dans une chaleureuse ambiance.