La section Fnath du Bassin se recentre sur Viviez

La Fédération Nationale des Accidentés de la vie et des Travailleurs Handicapés (Fnath) tient un rôle majeur pour soutenir les personnes accidentées ou handicapées sur le territoire.

La section de Decazeville-Firmi-Viviez de la Fnath (Fédération nationale des accidentés de la vie et des travailleurs handicapés) a tenu dernièrement son assemblée générale. Elle a débuté par une minute de silence pour les amis et adhérents disparus, notamment Danièle Eradès, très impliquée dans le monde de la solidarité.

Des permanences les mardis et les vendredis

Le bilan a été dressé sur l’accueil des personnes en difficulté (maladies professionnelles, burn-out, pénibilité, problèmes liés aux handicaps, accompagnement, suivi des dossiers, etc.), en lien avec la juriste qui est présente à Viviez le 2e lundi du mois, sur rendez-vous.

Les bénévoles de la section, Ginette Maynaud et Danielle Malvezin notamment, assurent les permanences et accueillent les adhérents le mardi, de 9 heures à 15 h 30, non-stop, ainsi que le vendredi, de 9 heures à 12 heures, à Viviez (local face à l’église du bourg). En ce moment, suite à des problèmes de téléphonie, il est préférable de se rendre sur place ou bien de déposer les documents dans la boîte aux lettres. Ces permanences se réalisent en entente parfaite avec la juriste qui traite 10 à 12 dossiers lors de chaque venue.

Faute de bénévoles et suite à l’arrêt de la section d’Aubin-Cransac, les adhérents peuvent s’informer et faire suivre leur dossier à Viviez s’ils le désirent. Par ailleurs, Ginette Maynaud informe que les permanences à Decazeville sont arrêtées : "Le local (sous-sol de l’immeuble des sociétés face au jardin public) était trop insalubre malgré nos demandes répétées. Toutefois nous remercions la mairie d’avoir mis à notre disposition ce local pendant plusieurs années". Tout est donc recentré sur Viviez.

Animations à venir

La section organise un grand quine le dimanche 23 avril, à 15 heures, espace Jacques Rey, à Viviez. Une croisière sur le bateau d’Olt devrait être proposée aux adhérents. Louis Malvezin, trésorier de la section, a adressé un grand merci à la mairie de Firmi, pour le prêt ponctuel de la salle, et à celle de Viviez pour la mise à disposition des locaux qui sont adaptés aux missions de la Fnath et agréables. La section Decazeville-Firmi-Viviez fait partie de la Fnath Grand Sud, association reconnue d’utilité publique, qui accueille, écoute et conseille et défend tous ceux et celles qui ont été victimes d’un accident de la vie.

Elle œuvre au quotidien à l’amélioration du sort de toutes les personnes accidentées, malades ou handicapées, de leurs ayants droit et les représente auprès des institutions. La Fnath se mobilise contre toute discrimination basée sur l’état de santé ou le handicap et aide les victimes d’accidents à faire valoir leurs droits et à se réinsérer dans la société.