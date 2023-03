Espalion. L’association pour le don de sang veut convaincre

L’association se donne pour mission de promouvoir le don de sang en cherchant à susciter de nouveaux donneurs tout en collaborant aux collectes.

L’assemblée générale de L’association pour le don de bang Bénévole du Nord Aveyron s’est tenue au restaurant Le Relais de Boralde, vendredi en soirée. Trente-cinq membres étaient présents, représentant les diverses antennes du secteur. La mairie d’Espalion était représentée par Pierre Plagnard et Yolande Brieu (également membre de l’ADSBNA), celle de Saint-Côme-d’Olt par Michel Girardin adjoint.

Après le rapport moral, le président Daniel Le Derff a présenté le compte rendu d’activités depuis la précédente assemblée générale. Il en ressort que le résultat des collectes reste très satisfaisant comparé aux résultats en général "très moyens" enregistrés en Occitanie et en France. En effet, sur le secteur du Nord Aveyron, 1 815 dons ont été enregistrés en 2022 contre 1 857 en 2021, soit une baisse de 2,2 %. Le résultat de 2022 aurait même dû être positif car une collecte a été supprimée à Bozouls (représentant 80 dons environ). Pour le président Daniel Le Derff, "les actions de toutes les antennes du secteur sont donc très positives. Il faut maintenant continuer à s’impliquer totalement pour promouvoir encore plus le don de sang".

Un peu d’histoire

Le bilan financier présenté par le trésorier Bernard Cayzac s’avère très légèrement déficitaire pour cette année 2022 mais le solde demeure toutefois positif. La réunion s’est terminée par un vin d’honneur et par un repas en commun, amical et convivial comme il se doit. L’association est née en mars 2015 à l’initiative du président actuel Daniel Le Derff, "j’ai été donneur de sang (convaincu de l’importance de ce don de soi) pendant toute ma vie. J’ai toujours eu l’idée de créer une association locale pour promouvoir le don de sang. Il a fallu attendre ma retraite pour y parvenir". C’est avec deux amis du Lions Club (Bernard Cayzac et Didier Chirouze) et aussi Chantal Dulaurand, que l’association verra officiellement le jour. Le bureau était au départ constitué de l’ensemble des membres. Les résultats ont été immédiatement très positifs et depuis de nombreux nouveaux membres ont accepté de rejoindre ces quatre pionniers. Ils sont à ce jour dix-huit.

Territoire concerné

A l’origine de l’association, il avait été envisagé de couvrir tout le Nord Aveyron. C’est en considérant les bons résultats obtenus sur le secteur d’Espalion, qu’il sera décidé de créer des antennes sur tout ce secteur, à savoir : Bozouls en novembre 2018 (18 membres à ce jour), Laguiole en avril 2019 (12 membres à ce jour), Mur-de-Barrez en octobre 2021 (23 membres à ce jour) et Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac en septembre 2022 (17 membres à ce jour). L’association compte donc 88 membres.