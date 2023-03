Montrozier. Le Festival Palestine en campagne se déroulera les 11, 12 et 13 août

Bloquez les dates des 11, 12 et 13 août et venez participer au festival Palestine en campagne à Gages-Montrozier. L’association Le Philistin ouvre les festivités pendant ces trois jours autour de la culture et des traditions ancestrales de la Palestine et de l’Aveyron : danse, chant, spécialités culinaires et échanges culturels seront au rendez-vous. Le Philistin a pour objectif la valorisation du patrimoine palestinien par le biais d’événements culturels.

Au programme

Cette rencontre culturelle aura lieu sur le stade de Gages. De nombreux produits aveyronnais et palestiniens seront mis à l’honneur. Sur place vous trouverez un stand de France Import Palestine autour de l’artisanat palestinien (produits accessibles sur le site fipsouk.fr) et un second de l’Echo-boutique qui présentera notre bel artisanat aveyronnais.

Vous découvrirez la gastronomie palestinienne à travers différents plats comme le makloubeh, les falafels ou encore le houmous, qui égayeront vos papilles. Les festivaliers d’ici et d’ailleurs auront également l’occasion de goûter au terroir aveyronnais.

Projections de films, expositions photos et stand de librairie accompagneront les festivités pendant ces trois jours. Le conteur Hamza de Ramallah vous fera voyager au travers de ses récits. Vous pourrez bénéficier des talents d’un masseur de Naplouse. C’est aussi les danses et la musique traditionnelles palestiniennes qui viendront vous envoûter avec Douban une troupe de dabké (danse traditionnelle palestinienne) de Jérusalem ainsi que le trio Nablus. À leurs côtés se succéderont des artistes francophones tels que les Fines Gueules, le trio Zafràn et le renommé groupe Sidi Wacho.

Vous pouvez vous impliquer dans le festival en hébergeant chez vous les artistes palestiniens, comme l’ont fait de nombreux Aveyronnais lors des éditions précédentes ou en vous engageant comme bénévole.

N’hésitez pas à vous manifester sur Philistin.fr ou avec l’adresse mail reservation.pec@gmail.com qui vous permettra aussi d’accéder aux tarifs avantageux des préventes. Néanmoins le festival est gratuit pour les habitants de la commune de Montrozier et pour les moins de 16 ans.