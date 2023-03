Le Luxembourg à l‘honneur ce week-end

Dernière ligne droite pour le Collectif Luxembourg Aveyron Sans frontières avant l’arrivée, le 1er avril, de la délégation des personnalités venant de Schengen, la commune mondialement connue pour ses célèbres accords. "C’est une première : en tant que place financière internationale, le Luxembourg cultive une grande ouverture avec ses voisins européens mais aucun rapprochement n’avait encore été tenté avec le sud-ouest de la France" se réjouit Véronique Odrian, présidente du collectif. Le bourgmestre de Schengen et les personnalités luxembourgeoises seront accueillis dès 9 h par Jean-Sébastien Orcibal et Michel Delpech sur la place de la Collégiale.

Après visite du cœur de la bastide royale, direction "Le salon du goût" de Najac dès midi pour une découverte réciproque de produits du terroir : ceux qui font la renommée du cru aveyronnais, arrosés du Crémant AOP du grand-duché. Retour à Villefranche le soir pour une soirée gastronomique autour d’un petit-bœuf "spécial Georges Brassens" à l’occasion du printemps des poètes justement lancé cette année sous le signe des "frontières".

"Et puisqu’il s’agit de découvrir le patrimoine local, la délégation Luxembourgeoise bénéficiera le dimanche de la visite dûment commentée d’un des plus beaux villages de France par Christian-Pierre Bedel" souligne Véronique Odrian, qui a déjà multiplié les passerelles entre les deux territoires via son émission "Moien Luxembourg" sur CFM et BLe Radio Moselle.

Car l’échange se poursuivra à Najac en compagnie de Gilbert Blanc, maire de la commune et Jean-régis Souvignet, coprésident du salon du goût avant de rejoindre La Fouillade et son maire Dominique Rigal pour une étape à la ferme-brasserie de La Rousse.