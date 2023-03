Le prochain Scorsese, pressenti à Cannes et produit par Apple, sortira en salles

(AFP) - Le prochain film de Martin Scorsese, produit par Apple, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, sortira en salles avant d'être mis en ligne sur la plateforme de streaming du géant de la vidéo, ont annoncé ses distributeurs.

"'Killers of the Flower Moon' sera disponible sur Apple TV+ après sa sortie en salles, en France et dans le monde", ont-ils précisé. La sortie est prévue le 18 octobre 2023, "en partenariat avec Paramount Pictures". Aux Etats-Unis, une "sortie limitée" à quelques salles est programmée pour le 6 octobre, et une sortie plus large le 20.

Le précédent film de Martin Scorsese, "The Irishman", n'était pas sorti en salles en France, son producteur Netflix souhaitant le réserver à sa plateforme.

"Killers of the Flower Moon" connaîtra donc un destin différent. Le film est aussi fortement pressenti pour être présenté à Cannes en mai, où il ferait évènement: Martin Scorsese n'y est plus venu avec un film depuis "After Hours" en 1986.

"Nous sommes en discussions" avec Apple et Paramount en ce sens, a déclaré le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, dans une interview lundi à Variety.

"L'important est de s'assurer que Martin Scorsese soit présent avec son nouveau film, qui est une œuvre importante", a-t-il dit.

"Killers of the Flower Moon" plonge dans l'Oklahoma des années 1920 sur la piste de meurtres en série. Le film met en scène deux acteurs fétiches de Scorsese, Robert De Niro ("Taxi Driver", "Raging Bull", "Les Affranchis") et Leonardo DiCaprio ("Shutter Island", "Le loup de Wall Street").