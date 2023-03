Espalion. L’église de Saint-Côme a magnifié l’esprit gospel

Le club de gymnastique de Saint-Côme-d’Olt proposait ce dimanche 26 mars un concert en l’église du village de Saint-Côme-d’Olt avec l’ensemble Gospel Song. Les chanteuses et chanteurs de Gospel Song et leur cheffe de cœur Renée Gonthier Agaya ont restitué avec entrain et émotion l’esprit "Gospel". Le public ne s’y est pas trompé et a applaudi généreusement et longuement la troupe.

L’arrivée de Renée Gonthier Agaya à la conduite de la troupe a permis le renouvellement partiel du répertoire dans le plus grand respect de la tradition Gospel. Le public a salué l’excellence de l’accompagnement de Franck Andrieu au piano et la voix mélodieuse de la cheffe de cœur qui ont magnifiquement accompagné les chanteuses et chanteurs.

La lumière et l’acoustique de l’église de Saint-Côme ont également contribué à l’ambiance chaleureuse et à la qualité de ce concert.