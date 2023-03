Decazeville. Les Amateurs boulistes seront en finale dimanche

Après un passage délicat, les Amateurs boulistes decazevillois remportent leurs derniers matchs en championnat des clubs de l’Aveyron (M3/M4). La dernière rencontre, face à Millau BCM était cruciale, avec une victoire obligatoire. Au 1er tour, les Decazevillois ont remporté la doublette et le tête-à-tête. Au 2e tour, ils ne gagnent qu’un point ciblé et un tir ciblé. Heureusement, au troisième et dernier tour, ils s’adjugent les trois parties (quadrette, doublette et tête-à-tête). Score final : 27 à 13. "Nous voilà qualifiés pour la finale qui se déroule dimanche 2 avril, à 14 heures, à Capdenac, face à Millau Petit Montmartre", rapporte le Decazevillois Claude Vignes. Avec peut-être à la clé un nouveau titre départemental pour les Amateurs boulistes ?