Réquista. Les caisses locales Groupama font le point sur leurs actions sociétales

Les caisses locales Groupama du Réquistanais, du Céor et d’Alrance Tarn et Giffou ont tenu leur assemblée générale à Réquista. L’occasion pour Pierre Viala, président de la caisse locale de Réquista, de remercier les 200 sociétaires présents et de revenir sur l’activité et les actions menées pendant l’exercice 2022.

Groupama, "en accord avec ses valeurs, et fidèle à son rôle de préventeur, s’engage pour des causes sociétales". Si bien que l’an passé l’accent était mis sur le programme "les gestes qui sauvent". Ce programme a pour objectif de former 1 million de personnes dans toute la France, dont 100 000 (sociétaires ou non) sur les 14 départements de couverture de Groupama d’Oc. A ce jour plus de 3 000 personnes ont bénéficié de ce dispositif dans le département. Possibilité de s’inscrire à une formation gratuite sur groupama.fr ou en s’adressant à son conseiller habituel.

Les caisses locales avaient aussi convié Mme Grialou experte dans la lutte contre le diabète, pathologie qui concerne un nombre sans cesse plus important de personnes. Un temps d’échange a permis de répondre aux questions des participants.

La conclusion est revenue à Nathalie Puel, présidente de la Caisse locale du Céor : "Je veux remercier toutes les personnes présentes aujourd’hui preuve de l’intérêt pour les valeurs qui nous sont chères chez Groupama et nous féliciter collectivement pour les bons résultats de l’année écoulée. Nous remercions tous les intervenants pour leurs présentations très appréciées."