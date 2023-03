Onet-le-Château. Les écoliers de Sainte-Bernadette ont été initiés aux quilles de huit

Le Sport Quilles Onet-le-Château a récemment répondu à la demande de l’École Sainte-Bernadette, qui souhaitait initier ses élèves de cours moyen, à la pratique du jeu de quilles de huit.

Raymond, Bernard, Maurice et Joël ont donné de leur temps durant 3 mardis après-midi, pour expliquer les règles du jeu et transmettre leur passion. C’est avec plaisir qu’une vingtaine de jeunes ont tenté de taper le quillou et peut-être l’occasion de découvrir quelques graines de champions…

Les inscriptions aux entraînements ont commencé hier et se poursuivront mercredi prochain 5 avril à 14 heures, à l’Athyrium.

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues et peuvent venir s’inscrire !