Météo : plusieurs records de températures ce mercredi avec plus de 30°C dans le Sud-Ouest

Un record est notamment tombé dans une commune de l'Aveyron, annonce Météo France.

Météo France avait annoncé que cette journée de mercredi 29 mars 2023 pouvait se révéler particulièrement chaude, surtout dans le Sud-Ouest du pays. Cela n'a pas manqué, les 30°C ont été dépassés dans les Landes : 30,1°C à Dax et Mont-de-Marsan.

En Occitanie aussi, même si ce seuil n'a pas été atteint, des records sont tombés pour un mois de mars. A Villefranche-de-Rouergue, il a fait jusqu'à 26,2°C, battant le record de 2012 où il avait fait 26°C le 15 mars. Voici les autres records dans le région :

Auch (Gers) : 27,8°C

Albi (Tarn) : 28,3°C

Saint-Girons (Ariège) : 29°C

Tarbes (Hautes-Pyrénées) : 29°C

Montauban (Tarn-et-Garonne) : 29°C

Montredon-Labessonnie (Tarn) : 25,2°C

A noter qu'un record a été établi à 21°C à Paris et Nantes (Loire-Atlantique), 22°C à Bourges (Cher) et Tours (Indre-et-Loire), 23°C à Nevers (Nièvre) et Le Mans (Sarthe), 24°C à Cognac (Charente), 25°C à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et Agen (Lot-et-Garonne), 27,5°C à Bordeaux (Gironde) et 29°C à Pau (Pyrénées-Atlantiques).

\ud83c\udf21\ufe0f Records* mensuels de T°C max battus ce #29mars \u2b07\ufe0f



\ud83d\udd3aDAX (Landes) : 30.1°C (29.9°C le 21/03/1990)

\ud83d\udd3aMONT-DE-MARSAN (Landes) : 30.1°C (29.2°C le 21/03/1990)



\ud83d\udc49Premiers 30°C en 2023 \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7



\u26a0\ufe0f*liste non exhaustive après analyse des valeurs, stations avec \u2795de 30 ans de données



\u2b07\ufe0f https://t.co/dZP2Khrslf — Météo-France (@meteofrance) March 29, 2023

Fin de semaine instable

Le ciel ne sera pas aussi clément en fait de semaine. Météo France a placé 57 départements de la moitié nord du pays en vigilance jaune, dont 53 pour une alerte aux orages.

Le temps sera toujours très agité vendredi avec de nouvelles averses orageuses et un vent qui soufflera fort jusqu'à 110 km/h le long des côtes de la Manche, et jusqu'à 90 km/h à l'intérieur des terres.