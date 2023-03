Millau : scission au sein de la majorité municipale, sept élus constituent un groupe indépendant

Après les démissions de Jean-Louis Jallageas, Angelina Okome, Ossouka Latorre et Martine Mananet, actés au printemps dernier, la majorité millavoise vacille une nouvelle fois. Dans une lettre adressée à la maire Emmanuelle Gazel, sept élus de la majorité appellent à faire valoir leur indépendance au sein d'un nouveau groupe intitulé "Vraie pluralité".

Qui sont les sept élus ?

Un groupe constitué de quatre conseillers municipaux et de trois adjoints : Corine Mora, 2e adjointe municipale déléguée à la Qualité de vie, Corinne Compan, 4e adjointe municipale chargée de la Solidarité, du Handicap et de la Cohésion sociale, Martine Bachelet, 6e adjointe municipale chargée des Finances et de la commande publique, Bernard Grégoire, conseiller municipal délégué aux Travaux et à la Voirie, Catherine Jouve, conseillère municipale déléguée à l’Écologie, Frédéric Laur, conseiller municipal délégué à la sauvegarde du Service public ferroviaire et Sophie Tarroux, conseillère municipale déléguée à la Santé et aux aînés.

"Manque croissant de concertation"

Dans cette lettre ouverte, les sept dissidents disent "avoir voulu acter leur désaccord", ajoutant "ne plus être en phase" avec la politique menée par Emmanuelle Gazel dont ils dénoncent "le manque croissant de concertation" et la "posture trop autoritaire (...) dans laquelle la discussion en équipe n’a plus sa place".