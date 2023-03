Paris : l'écologie culturelle en débat dans le cadre de la Nuit des idées

À l'occasion de la Nuit des idées, la conférence "L'écologie culturelle, une solution pour dépasser la société de consommation?" se déroulera ce jeudi 30 mars en salle des Mariages de la mairie à 20h30.

Partenaire de la Nuit des idées, la mairie du Ve arrondissement sera le théâtre d'une conférence intitulée «L'écologie culturelle, une solution pour dépasser la société de consommation ?» avec Patrick Scheyder, écrivain, pianiste et créateur de spectacle sur l'être humain et la nature et Nicolas Escach, directeur du campus des transitions de Sciences Po Rennes, maire-adjoint à la ville de Caen.

Ouverte dès 20h30 ce jeudi 30 mars, elle sera animée par Edouard Civel, 1er adjoint en charge notamment de l'écologie urbaine. L'entrée est libre, dans la limite des places disponibles, et la conférence sera suivie d'un intermède musical.

La Nuit des idées a connu sa première édition en 2016. Chaque année, elle rassemble, le temps d'une nuit, penseurs, artistes, diplomates, personnalités politiques, journalistes en France et dans le monde, autour d'un objectif commun: celui d'échanger les savoirs, de débattre de questions en prise avec l'actualité, de célébrer ensemble la libre circulation des idées.

Par ailleurs, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s'est associée à l'Institut français pour proposer une Nuit des idées autour du Panthéon. Cette soirée est l'opportunité de redécouvrir cet ensemble historique à travers une programmation pluridisciplinaire de conférences, débats et tables rondes dans l'enceinte des bâtiments de l'Université, son cœur politique le centre Panthéon, et au sein des lieux partenaires : la Mairie du 5e arrondissement, la bibliothèque Sainte-Geneviève et la bibliothèque Cujas.