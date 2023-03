Paris : une journée pour tout savoir sur les métiers des services à la personne

La Mission Locale, Pôle Emploi et l’OPCO-EP organisent le jeudi 30 mars une conférence "autour d'un métier" sur le thème des métiers des services à la personne.

Une série de conférences va débuter ce jeudi 30 mars à destination des jeunes mais aussi des moins jeunes qui envisagent de quitter la voie généraliste pour se diriger vers les services à la personne, souvent peu ou pas présentés.

La mairie du Ve avec Pôle Emploi, la Mission Locale et l’OPCO-EP se sont proposé d'organiser, depuis septembre 2022 et jusqu'en juin 2023, une série de rencontres avec des professionnels "pour comprendre ce qu'ils font dans leurs métiers respectifs et échanger sur leur parcours de vie", explique la mairie.

Une rencontre sur le thème des services à la personne aura lieu ce jeudi 30 mars de 9h30 à 11h00 et de 11h00 à 12h30 en salle Agora à la mairie du Ve. Il s’agit de métiers en lien avec la petite enfance, les personnes âgées, le lien social et l’aide au foyer.

"Vous cherchez votre voie ou à vous réorienter autour des métiers du lien social et intergénérationnel, indispensables ? Nous vous proposons de venir rencontrer des professionnels qui vous présenteront comment leur carrière s'est développée. Les professionnels de la Mission Locale et Pôle Emploi seront aussi présents pour vous conseiller", détaille la municipalité.

Cette action a vocation à rapprocher les personnes en recherche d’emploi des métiers qui recrutent. Le temps partiel est possible dans ces filières, où des opportunités de formations existent.