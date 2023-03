Villeneuve. Pour un "meilleur niveau de santé"

La société Sisa Posavi Villeneuve regroupant 25 des professionnels de santé de Villeneuve et la CPAM (Caisse Primaire Assurances Maladie) ont signé une convention dont l’objectif est d’améliorer le niveau de santé du territoire par un travail de collaboration entre les professionnels et par des actions de prévention. Pour les aider, une coordonnatrice a été recrutée, il s’agit de Clémentine Louge. Quelques opérations en cours :

Mars Bleu

Tout le long de ce mois de mars, ces professionnels se sont mobilisés contre le cancer colorectal pour une opération "Mars bleu" ; tout récemment, une infirmière en pratique avancée était disponible toute la journée pour questionner et renseigner les patients sur le dépistage de ce cancer.

Tous les professionnels (infirmiers, médecins, kinésithérapeutes, podologues, orthophonistes, dentistes) distribuaient un tract à chaque patient reçu. Avec près de 45 000 nouveaux cas et 18 000 décès par an, le cancer colorectal reste, rappelons-le, le 2e cancer le plus meurtrier. Détectés tôt, 9 cas sur 10 sont guéris.

Une marche pour une remise en mouvement

Tous les mardis à 13 h 30 au sol de la Dîme, une marche gratuite est proposée aux personnes à mobilité réduite pour parcourir quelques mètres jusqu’à 2 km. Équipés d’oxymètre et de tensiomètre, 3 professionnels (infirmières et kiné) sont là pour veiller sur les participants.

Tous les vendredis, à 9 hs, devant la maison de la santé, une marche de 5 km est proposée par Christelle Pailhories, infirmière en pratique avancée (IPA) Asalée. La principale action est l’éducation thérapeutique du patient.

L’objectif de cette marche du vendredi est clairement une remise en mouvement, il ne s’agit pas, là encore, d’une activité sportive de haut niveau ! Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 0 640 722 694.