Broquiès. Une nouvelle association culturelle voit le jour dans le village

"Les sentiers de l’Art" c’est le nom de la toute nouvelle association qui a vu le jour dans notre village.

Développer les pratiques culturelles, organiser des évènements à but artistique et culturel, des expositions, sensibiliser et organiser des ateliers pédagogiques ouverts à tous, tels sont ses objectifs… Des cours de dessin et de peinture sont déjà en place et n’attendent que vous.

La première exposition de l’association d’artisans d’art et d’artistes aura lieu du 22 au 26 juillet 2023.

Vous trouverez d’autres infos à venir par voie de presse et par des affiches chez les commerçants. Toute jeune association, elle compte déjà 19 adhérents et compte bien s’agrandir. Son président, Edgard Alvernhe et toute son équipe seront heureux de vous accueillir.

Pour ton contact : lessentiersdelaert12480@gmail.com