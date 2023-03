What The Food : cela a quel goût la viande de mammouth ?

(ETX Daily Up) - La culture de la viande en laboratoire ouvre un champ des possibles tel que l'on pourrait même imaginer manger du mammouth. Ce n'est pas du tout une blague. Grâce à l'ADN de l'animal préhistorique, une entreprise australienne a réussi à en faire des boulettes. Une trouvaille what the fuck pour notre série What The Food.

Voilà sans doute l'innovation alimentaire la plus surprenante depuis que nous avons lancé cette série audio "what the food". Pourquoi ne pourrions-nous pas manger du mammouth puisque nos ancêtres le chassaient ? Parce qu'il a disparu pardi, répondrez-vous. Sauf que les scientifiques disposent de l'ADN de l'animal préhistorique, dont on retrouve encore des restes en Arctique. D'après CNN, des fouilles ont permis de séquencer le génome du mammouth.

A l'institut australien de la bioingénierie de l'Université du Queensland, les chercheurs l'ont utilisé pour recréer des protéines de muscles. Précisément, ils ont extrait une séquence de l'ADN présente dans la myoglobine pour créer des tissus de viande en laboratoire. Pour compléter cette mise au point, les scientifiques ont utilisé de l'ADN d'éléphant afin de parfaire ce qui s'apparente à des boulettes de viande de mammouth. A l'approche du 1er avril, on aurait pu croire à une blague. Et pourtant, c'est bien réel. Il s'agit là de nouvelles recherches menées dans le cadre du développement de la viande in-vitro. L'entreprise australienne (Vow) qui a dirigé ce projet entend démontrer le potentiel de croissance de ce secteur en plein boom. Surtout, elle veut prouver que l'on peut fabriquer de la viande de laboratoire sans avoir recours à aucun abattage. Le défi de cette foodtech consiste en effet à se passer du sérum foetal bovin prélevé sur des vaches pleines envoyées à l'abattoir. Les morceaux de viande créés sous microscope sont bien souvent composés de cellules qui ne peuvent se développer que si on les alimente à l'aide de cet élixir.

Dans le cas de cette start-up australienne, on part du postulat que l'on peut manger n'importe quelle viande à partir du moment où l'on ne tue pas les animaux. C'est pourquoi, une cinquantaine d'espèces ont fait l'objet de recherches, depuis le paon jusqu'au crocodile en passant par l'alpaga. Le laboratoire de Vow a par exemple développé de la viande de caille du Japon qu'elle prévoit de distribuer à Singapour cette année.

A l'origine, le projet prévoyait de développer une recette de viande de dodo, le fameux gros oiseau disparu à la fin du XVIIe siècle. Mais les scientifiques ne disposent pas de l'ADN de cette espèce endémique de l'île Maurice, ce qui a conduit à redéfinir un plan pour s'intéresser davantage au mammouth. Dans une interview accordée au Guardian, le patron de Vow a confié que travailler de la viande de mammouth laineux était également intéressant pour le symbole que cela représentait. L'espèce est en effet emblématique de ces animaux disparus sous l'effet du réchauffement climatique, après l'âge de glace. Cependant, le responsable scientifique du projet a expliqué que ces boulettes de mammouth n'avaient pas vocation à être mangées par des humains, tout simplement pour une question de sécurité sanitaire. On ne connaît pas en effet son potentiel allergène dans la mesure où la protéine qui a permis de fabriquer cette viande était éteinte durant 5.000 ans.

Pour autant, ces recherches ne manquent pas de faire le buzz. Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise de la foodtech s'intéresse à des espèces animales originales pour créer de la viande in-vitro. L'année dernière, une start-up new-yorkaise avait communiqué autour de ses recherches pour mettre au point de la viande de tigre, d'éléphant, de girafe ou encore de zèbre.

Découvrez toutes nos trouvailles What The Fuck pour notre série What The Food