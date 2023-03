Aveyron : les enjeux majeurs de la nouvelle feuille de route pour la sécurité routière

Le cap est donné pour le nouveau document général d’orientations qui détermine jusqu'en 2027 les actions à mener en matière de sécurité routière pour réduire encore et toujours la mortalité et les accidents sur le réseau aveyronnais.

C'est un nouveau plan quinquennal d'actions de terrain que met en place la préfecture de l'Aveyron avec ses partenaires pour doter la sécurité routière dans le département d'un cadre où se conjuguent sensibilisation et prévention, mais aussi répression. Et cela pour faire reculer tant l'accidentalité que la mortalité, l'Aveyron ayant accusé l'an passé 36 décès sur les routes contre 16 en 2021. "C'est un grand travail de coopération que nous menons", assure le préfet Charles Giusti qui, s'il reconnaît tout de même que la tendance est à la baisse sur le front de l'accidentalité depuis ces cinq dernières, "il reste encore beaucoup à faire". Et à refaire en amplifiant l'action sur les causes de ces accidents, au nombre de trois: la vitesse, la consommation de stupéfiants et d'alcool et le non-respect des règles de conduite, à commencer par l'usage du téléphone au volant, en manipulant son clavier... pour communiquer avec les réseaux sociaux notamment.

Travail collectif

C'est donc un travail collectif qui est mis en œuvre entre les services de l'Etat, police, gendarmerie, justice et Education nationale, les associations et les collectivités locales. Jeudi a ainsi été présenté le nouveau Document général d'orientations pour 2023-2027 qui trace la route des actions à mener durant ces cinq ans. Un document signé par le préfet, le président du conseil départemental Arnaud Viala, le procureur de la République Nicolas Rigot-Muller et le président de l'Association départementale des maires Jean-Marc Calvet. Et ce, sous les explications du directeur départemental de la sécurité publique, le commissaire Loïc Jézéquel, et le commandant de groupement de la gendarmerie, le colonel Frédéric Brachet.

Quatre enjeux majeurs

Le document, fruit d'une consultation publique d'un mois restituée fin janvier, énonce quatre enjeux majeurs: le risque routier professionnel (avec notamment les trajets domicile-travail), les conduites à risque (respect des priorités, usage du téléphone portable, vitesse, etc.), les deux-roues motorisés qui payent un lourd tribut à la mortalité routière et les mobilités douces concernant la sécurité des cyclistes, piétons et usager des trottinettes. Chaque année durant cinq ans cette politique sera déclinée au sein du Plan départemental d'actions de sécurité routière (PDASR) doté de 69.000€ de crédits et ponctué chaque année par un appel à projets sur les actions que peuvent mener les différents partenaires associatifs, en particulier.

Sensibilisation, prévention et répression

À la clé, de nombreuses actions de sensibilisation auprès des scolaires (au primaire avec le soutien de l'Association départementale des maires), au collège (avec le Département) au lycée, à l'exemple de celui d'Aubin qui conduit des formations aux métiers de la sécurité et qui organise de spectaculaires démonstrations en situation réelle pour sensibiliser les jeunes publics.

L'amélioration des routes n'est pas oubliée avec l'engagement fort du Département "à continuer à investir sur le réseau structurant, mais aussi secondaire en venant en appui des communes et intercommunalités avec nos experts en ingénierie", détaille Arnaud Viala. Et au-delà de la prévention, la répression vient, in fine, rappeler que la loi poursuit les mauvais comportements et, qu'en la matière, "la réponse pénale est déterminée et qu'il n'y a plus, comme je l'ai souhaité en Aveyron, d'alternatives aux poursuites concernant les automobilistes sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants", rappelle le procureur Nicolas Rigot-Muller.