Aveyron : un cheval âgé de 35 ans bloqué au sol dans son box secouru par les pompiers

Les sapeurs-pompiers de l'Aveyron ont porté assistance à un vieux cheval coincé au sol dans son box sur la commune de Nauviale.

Un médicament contre la douleur

Un vieux cheval âgé de 35 ans s'est retrouvé couché sur le sol de son box, coincé dans un angle. Le propriétaire a d'abord fait appel au vétérinaire pour lui administrer un médicament contre la douleur afin de le soulager.

Une unité de sauvetage des pompiers déployée

Malgré l'anesthésiant, l'équidé n'arrivait toujours pas à se relever de lui-même. Le propriétaire et le vétérinaire ont alors décidé de faire appel aux sapeurs-pompiers.

Une équipe de l'Unité de sauvetage, d’appui et de recherche est intervenue pour porter secours à l'équidé. Pour le relever, ils ont placé des sangles sous le ventre du cheval et utilser un système de poulie et de treuil.

Tout est bien qui finit bien. Une fois le cheval repositionné sur ses quatre pattes, son propriétaire a pu le sortir de son box et le faire trotter afin de reprendre de la vitalité et de retrouver ses réflexes.