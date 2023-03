Covid-19 : ce rapport de la Haute autorité de santé ouvre la voie à la réintégration des soignants non vaccinés

Le gouvernement s'était dit prêt à suivre les recommandations de la Haute autorité de santé.

La Haute autorité de santé (HAS) a préconisé jeudi 30 mars 2023 de lever l'obligation de vaccination contre le Covid-19 pour le personnel soignant, estimant toutefois que celle-ci reste fortement recommandée. "La HAS préconise que la vaccination contre la Covid-19 soit fortement recommandée pour les professionnels", a indiqué l'autorité dans un communiqué.

"Cette préconisation de lever l'obligation de vaccination contre la Covid-19 ne constitue en rien une remise en question de ses précédents avis et recommandations rendus dans des contextes sanitaires et épidémiques différents", précise la HAS dans son rapport.

A lire aussi : Après avoir fait 7 millions de morts en trois ans, le covid-19 bientôt pas plus dangereux qu’une grippe saisonnière ?

Le gouvernement prêt "à suivre" les recommandations

Le ministre de la Santé, François Braun, a indiqué à l'AFP qu'il suivrait l'avis de la Haute autorité de santé. Cela mettrait fin à l'obligation vaccinale des soignants en vigueur depuis 18 mois, et qui aura fait couler beaucoup d'encre au plus fort de l'épidémie.

À noter que la HAS a également rendu un rapport concernant les autres obligations vaccinales. Pour l'hépatite B, l’obligation d'immunisation concernant les étudiants est maintenue identique", quand elle reste "fortement recommandée chez les étudiants et professionnels" pour la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (sauf à Mayotte où elle est purement obligatoire).

Le second volet des travaux de la Haute autorité de santé est attendu pour juillet 2023. Cela va concerner les vaccins actuellement recommandés pour les professionnels : la coqueluche, la grippe, l'hépatite A, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle.