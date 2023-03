De retour de Laponie, Tic et Tac ont brisé la glace

Corinne Carrey et Marie-Hélène Murat, alias Tic et Tac, de retour de Finlande, reviennent sur leur séjour dans le Grand Nord, avec encore des émotions plein les yeux.

Les rennes du père Noël sont retournés dans leur enclos, les chiens de traîneau dans leur chenil, les vélos de neige, les skis de fond et les raquettes sont remisés et la team Tic & Tac est rentrée au "bercail" après avoir participé du 10 au 14 mars, au Laponie Raid Trophy au-delà du Cercle polaire.

Grâce à un entraînement intense de presque une année, elles reviennent de ce défi sportif en pleine forme avec l’immense satisfaction d’avoir récolté, tout au long de ces derniers mois grâce à la générosité de nombreux soutiens, des fonds conséquents au profit de "la Cami sport et Cancer".

Elles sont ravies, elles l’ont fait ! Elles ont franchi 3 fois la ligne d’arrivée (trois épreuves au programme) avec un grand sourire de satisfaction et une larme d’émotion pour les familles ou ami(e) s qui sont touchés par le cancer. "Nous tenons à dire un grand merci à nos ‘’coachs’’, Céline, Franck et Hugo qui nous avaient physiquement si bien préparées. Durant ces cinq jours, nous étions dans une bulle, hors du temps, un moment magique au pays du père Noël, qui nous a trouvés très sages…", précisent les deux "Lapones" qui tout en étant les moins jeunes, ont été très performantes.

Ce défi sportif regroupait 60 binômes et 30 organisateurs, toutes et tous sympas. On n’y va pas par hasard, chacun à une belle histoire à raconter, on est toutes solidaires, et au final cela forme une grande et belle équipe.

Plein de bonne humeur

"Pour la petite histoire, l’ensemble des teams nous ont dédié ce raid en le nommant ‘’Raid de la Team Tic & Tac 2023’’ au vu de nos ‘’qualités si particulières et uniques’’ qui ont, semble-t-il, contribuées à ‘’l’animation’’ de ces fabuleuses journées", rapporte Corinne.

Ce n’est pas tout, "Nous en avons été récompensées en étant associées au ‘’dé-balisage’’ plein de bonne humeur et de rire du dernier parcours et désignées (craignaient-ils notre côté miss catastrophes ?) pour ouvrir le buffet de la soirée de clôture", ajoute Marie-Hélène. De ces journées magiques, ce duo hors normes est de retour à Decazeville avec de merveilleux souvenirs et la double satisfaction d’avoir été compétitives et la première équipe pour les dons récoltés au profit d’une association contribuant à la lutte contre le cancer et ses conséquences.