Luc-la-Primaube. Des ateliers d’arts plastiques pour le plus grand bonheur des enfants

La MJC de Luc-la-Primaube, dans le cadre des loisirs créatifs, propose des ateliers d’arts plastiques animés par l’artiste peintre plasticienne Mireille Perrin. Ils ont pour cadre la salle Pilote à l’Espace Antoine de Saint-Exupéry à La Primaube. Les enfants sont heureux de retrouver toutes les semaines, le mercredi de 15 heures à 16h30, leur professeur qui anime ces ateliers d’arts plastiques ( dessin, peinture, fusain, pastel... ) depuis le début de l’année. Les ateliers du premier trimestre de l’année scolaire 2023/2024 étant animés par Nathalie Andrieu.

Ces cours ouverts à tous les niveaux permettent aux enfants d’exprimer leur créativité, leur personnalité et leur initiative, à leur rythme et dans une ambiance conviviale. Lors des derniers ateliers, ils étaient invités à réaliser des insectes, des animaux, reproduire des tableaux de Monet et de Modogliani... En fin de saison, un vernissage et une exposition des œuvres réalisées par les jeunes artistes est programmée.