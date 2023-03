"Des milliers de gens venus pour faire la guerre", condamne Emmanuel Macron après les affrontements de Sainte-Soline

Emmanuel Macron a condamné les violences en marge des manifestations contre la réforme des retraites et les affrontements qui ont éclaté à Sainte-Soline.

La contestation contre la réforme des retraites ne doit pas empêcher la France d'avancer sur d'autres sujets, a réaffirmé jeudi 30 mars 2023 Emmanuel Macron lors de son déplacement dans les Hautes-Alpes consacré à la gestion de l'eau. "Il y a une contestation mais cela ne veut pas dire que tout doit s'arrêter", a assuré le chef de l'Etat, accueilli dans le village de Savines-Le-Lac par plusieurs dizaines de manifestants encadrés de près par les forces de l'ordre.

"Il y a 200 manifestants. Est-ce que ça veut pour autant dire que la République doit s'arrêter ?", a encore insisté Emmanuel Macron, dont ce déplacement hors de Paris n'a été annoncé que mercredi par l'Elysée. Tout en assurant que "le dialogue se poursuit" entre le gouvernement et les syndicats, le chef de l'Etat a estimé que le rejet des motions de censure contre l'adoption de la réforme des retraites avait permis une "clarification politique" et qu'il attendait que le Conseil constitutionnel examine le texte de loi avec "sagesse et calme".

"Qu'il y ait une contestation, c'est normal, mais rien ne justifie la violence", a poursuivi Emmanuel Macron par allusion aux heurts qui ont marqué plusieurs journées de mobilisation contre la réforme des retraites ainsi que la manifestation de samedi dernier contre des "méga-bassines" dans les Deux-Sèvres.

Deux manifestants sont dans le coma depuis les violents affrontements qui ont eu lieu à Sainte-Soline entre forces de l'ordre et militants protestant contre un projet de vaste réservoir de rétention d'eau à des fins agricoles. "Il y avait des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable", a commenté Emmanuel Macron.

Présentation d'un plan eau

Arrivé à Savines-Le-Lac en hélicoptère à la mi-journée, près du lac de barrage de Serre-Ponçon, plus grande retenue d'eau douce d'Europe de l'Ouest, le président de la République doit présenter un plan visant à améliorer la gestion de l'eau en France face au changement climatique et aux risques de sécheresse. Composé d'une cinquantaine de mesures, ce plan vise à anticiper une possible sécheresse dès cet été et à mettre en place une "planification" de l'eau à l'horizon 2030.

Il s'articule autour de trois grands axes : faire des économies d'eau, réduire les fuites sur le réseau et accroître la réutilisation des eaux usées. Après un été caniculaire marqué par de multiples feux de forêt et restrictions d'eau potable et l'hiver le plus sec depuis 1959, les sécheresses à répétition aiguisent le débat sur l'utilisation des ressources en eau en France, en particulier par le secteur agricole, de loin le premier consommateur (58%)