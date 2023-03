"Envahissons Macron"

En plein conflit sur la réforme des retraites et dans un contexte de manifestations à répétition et de violences,la CGT des Hautes-Alpes n'entend pas laisser le sujet des retraites de côté avec le déplacement d'Emmanuel Macron à Savines-le-Lacpour dévoiler le "plan eau".La CGT des Hautes-Alpes a en effet décidé d'accueillir à sa manière le chef de l'Etat. "On ne va pas le laisser arriver et lui dérouler un tapis rouge", promet Philippe Assaiante, cosecrétaire général de la CGT des Hautes-Alpes, interrogé sur le plateau deBFMTVce mercredi 29 mars. "On lui réserve un accueil".