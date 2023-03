"Envahissons Macron et prenons de quoi faire du bruit" : la CGT attend de pied ferme le chef de l'Etat dans les Hautes-Alpes

En plein conflit sur la réforme des retraites et dans un contexte de manifestations à répétition et de violences, la CGT des Hautes-Alpes n'entend pas laisser le sujet des retraites de côté avec le déplacement d'Emmanuel Macron à Savines-le-Lac pour dévoiler le "plan eau".

Depuis le 19 janvier 2023, la réforme des retraites enflamme la France. Depuis plus de deux mois et demi, Emmanuel Macron et l'ensemble du gouvernement font face à une importante contestation et une colère qui se traduit dans la rue depuis déjà dix manifestations. Un onzième rendez-vous est d'ores et déjà programmé le 6 avril prochain.

En visite pour dévoiler le "plan eau"

Alors qu'Emmanuel Macron se rend dans les Hautes-Alpes ce jeudi 30 mars pour dévoiler la stratégie en matière de gestion de l'eau avec un plan et une cinquantaine de mesures, les organisations syndicales ont décidé de s'inviter dans le débat. Et annoncent un "accueil" au président de la République.

Cependant, la question de la réforme des retraites sera dans toutes les têtes, dans un contexte de manifestations récurrentes virant souvent à la violence. Un "dispositif adéquat" de sécurité attend d'ailleurs le Président sur le terrain.

"On ne va pas le laisser arriver et lui dérouler un tapis rouge"

La CGT des Hautes-Alpes a en effet décidé d'accueillir à sa manière le chef de l'Etat. "On ne va pas le laisser arriver et lui dérouler un tapis rouge", promet Philippe Assaiante, cosecrétaire général de la CGT des Hautes-Alpes, interrogé sur le plateau de BFMTV ce mercredi 29 mars. "On lui réserve un accueil".

"On a surtout un avis sur sa venue"

Et de poursuivre : "On a surtout un avis sur sa venue. Il y a un conflit qui dure depuis deux mois et demi. Je vais faire un peu d'humour déplacé, mais c'est un peu noyer le poisson dans une bassine. Il change de sujet".

Sur sa page Facebook, la CGT appelle à la mobilisation, à compter de 10 h ce jeudi 30 mars. "En voiture, à pied, en hélico, en parapente, en canoë, en caniche. Envahissons Macron et prenons de quoi faire du bruit !", lance le syndicat.