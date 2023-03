Espalion. Le patrimoine, source d’attractivité pour le territoire

L’office de tourisme Terres d’Aveyron lance un travail collaboratif pour structurer l’offre.

Le territoire de la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère jouit d’une extraordinaire diversité paysagère. De ces paysages façonnés par l’homme découlent une identité marquée qui s’exprime à travers la richesse de son patrimoine qu’il soit naturel ou bâti. En 2021, la collectivité a entrepris de recenser l’ensemble des éléments patrimoniaux par la mise en place d’une commission dédiée.

Une attente des visiteurs

Pour l’office de tourisme Terres d’Aveyron ces éléments, majeurs pour renforcer l’attractivité du territoire, font partie intégrante de sa stratégie de développement. Il constate également que si la demande est exponentielle, en particulier pour les visites de groupe, il convient également de proposer une offre en adéquation avec les attentes de nouveaux publics. La diversité patrimoniale va venir enrichir cette offre mais à condition d’être proposée de façon structurée et ciblée.

Un groupe de travail collaboratif

Dans cette optique et fort de ces constats, l’office de tourisme a souhaité initier la création d’un groupe de travail collectif et collaboratif à l’échelle des 21 communes. La conférence du 21 mars à Malet s’est donc organisée sur invitation des associations, représentants du patrimoine et autres personnes-ressources qui lui étaient connues. Afin d’illustrer son propos, il a également convié Marie-Dominique Albinet, environnementaliste au CAUE, et Paul Roux, chargé de mission Paysage au PETR pour intervenir sur le thème "Les paysages de notre territoire, fédérateurs de patrimoine". À la suite de cette présentation forte de sens, introduite par Éric Picard, président de l’OT et en présence du président de la communauté de communes Nicolas Bessière, les échanges se sont poursuivis pour amorcer une réflexion sur les actions de développement touristique qui pourraient être menées. Cette première conférence avait pour objectif de favoriser la création de futurs groupes de travail. Ils regrouperaient des personnes-ressources susceptibles de disposer d’une ou des deux spécificités suivantes : "le savoir" soit disposer de connaissances qui soient recueillies par d’autres ou qu’eux-mêmes soient en capacité de transmettre et de partager ; "la volonté d’agir", soit le souhait de s’impliquer dans la collecte d’information, la mise en place et l’organisation de visites.

Monter un programme de visites

À terme l’idée serait de structurer un programme annuel de visites qui puisse répondre à la demande des groupes tout en s’appuyant sur l’expertise des volontaires passionnés. L’office de tourisme en retiendra les thématiques et définira les formats les plus adaptés à la valorisation. Il s’efforcera également d’intégrer à cette démarche la dimension du durable en encourageant les mobilités douces. La rencontre s’est soldée positivement par un engagement significatif des participants volontaires pour s’investir. Ces derniers pourront se rencontrer sous un format plus confidentiel à leur convenance sur appui de l’Office de tourisme.

Celui-ci proposera ensuite chaque mois une nouvelle conférence lors de laquelle chaque groupe pourra restituer les réflexions menées.

L’Office de tourisme reste ouvert aux suggestions de toute personne qui ne faisait malheureusement pas partie de sa liste de contact mais qui serait intéressée par ce projet. Elle est invitée à manifester son souhait de se greffer au projet.

La prochaine conférence est fixée au mercredi 19 avril, toujours à Malet.

Contact pour toute question relative au projet ou aux futures conférences : valerie@terresdaveyron.fr ou au 05 65 44 20 11.