Rodez. Les apprentis de la chambre de métiers au service des sapeurs-pompiers aveyronnais

Ils s’appellent Lenny, Lucas, Husem ou encore Isabelle… En tout, ils sont 23 apprentis à la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aveyron dans les filières carrosserie, peinture ou encore motorisation. Et après un an et demi de travail sous les conseils avisés de leurs professeurs, ces jeunes viennent de livrer au Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) un nouveau véhicule en kit pour la formation des sapeurs-pompiers aveyronnais. L’ancien, datant de 2014, "commençait à se faire vieux", souriait hier le responsable formation, lieutenant Franck Moisan, tout en saluant "le formidable travail pédagogique des jeunes qui servira à tous les secouristes et ainsi aux citoyens". Les apprentis ont même pris part à une simulation de désincarcération sous le regard attentif du président du conseil départemental et du Sdis, Arnaud Viala. Et bonne nouvelle : le véhicule en kit, une Peugeot 206 SW, se démonte et se remonte parfaitement !