Sébazac-Concourès. Les karatékas ont porté haut les couleurs du club et de la région

Il y a tout juste quelques petites semaines de ça, un combattant de Karaté de Sébazac a participé au championnat de France de Karaté Contact à Chevigny-Saint-Sauveur. Réunissant les meilleurs combattants nationaux de la discipline, cette compétition a mis en lumière des karatékas de haut niveau. Dimitri Pinquié, du club Karaté Shotokaï Sébazac, s’est d’abord illustré par une victoire serrée en demi-finale en catégorie senior masculin – 72 kg.

La première finale opposait Dimitri Pinquié contre le vice-champion de l’Open international de Karaté Full Contact.

Après un combat d’une grande intensité, le Sébazacois s’est incliné face au vice-champion du monde en titre. Dimitri Pinquié et Florent Lacomme, du club de Rieupeyroux sont tous les deux vices champions de France de Karaté Contact suite à une compétition nationale de haut niveau. Seuls représentants du sud de la France en Karaté Contact, nos karatékas sont fiers d’avoir pu porter haut les couleurs de leur commune, de l’Aveyron et de l’Occitanie. À noter que nos compétiteurs ont été accompagnés par des coachs expérimentés, Romain et Gérard Lacomme, sans qui la préparation et la participation au championnat de France n’auraient été possibles.

N’hésitez pas à rejoindre le club de karaté. Karaté Shotokaï Sébazac : Tél. : Franck Gracia (06 86 85 91 05) ou par mail : ayral.pierre-jean@neuf.fr