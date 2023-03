Rodez. Les trois musées s’ouvrent aux métiers d’art

Il ne pouvait en être autrement pour les trois musées de la ville. Ces Journées européennes des métiers d’art, organisées jusqu’à dimanche, sont en effet une belle occasion de mettre en lumière des professions, pour certaines hors du temps, dans de beaux écrins que sont Soulages, Fenaille et Denys-Puech.

Pour cela, et comme l’a souligné Christophe Hazemann, directeur adjoint en charge de l’exploitation du musée Soulages, "il y a, à la fois, de la pédagogie avec la présentation des robes du 1er Empire, des ateliers de sérigraphie et des découvertes de métiers tels que costumier, maquettiste…" Le tout de façon ludique et créative.

Le scénario est identique aux musées Fenaille et Denys-Puech où les activités sont également légion. "Des visites sont au menu, ainsi que des rencontres avec une mosaïste, sans oublier la mise en exergue du travail du restaurateur d’œuvres sculptées", glisse Aurélien Pierre, le directeur des musées. Les amateurs et les curieux devraient certainement trouver leur bonheur.

Au musée Soulages

- De vendredi à dimanche : présentation de robes du 1er Empire créées par les étudiantes du diplôme national des métiers d’art et du design du lycée Gabriel-Péri de Toulouse, dans la hall.- Vendredi, de 10 heures à 15 heures : découverte du métier de costumier.- Samedi, à 13 heures : découverte du métier de maquettiste avec Isabelle Dapzol, créatrice de maquettes tactiles pour le public déficient visuel.- Samedi, à 10 h 45 et à 15 h 30 : visite guidée "RCR architectes, ici et ailleurs, la matière et le temps : maquettes et design, le travail du bois et du fer".- Samedi et dimanche, à 10 h 30 et à 14 h 30 : visites accompagnées sur la thématique Pierre Soulages et l’artisanat.- Dimanche, de 14 heures à 17 heures : pour petits et grands, initiation à la sérigraphie en présence d’Igor Boyer, artiste sérigraphe.L’entrée est libre et ouverteà tous. La jauge est limitéeet la réservation est donc conseillée à l’accueil du muséeau 05 65 73 84 30.