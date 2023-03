Météo : 27,6°C à Monteils, 26,8°C à Villefranche-de-Rouergue, plusieurs records de températures pour un mois de mars enregistrés

Premier coup de chaud en France mais aussi en Occitanie et en Aveyron avec des records de températures battus pour un mois de mars.

Météo France avait annoncé des chaleurs exceptionnelles pour la journée du mercredi 29 mars. Les prévisionnistes ont vu juste.

Plusieurs records ont été enregistrés en France. Avec les premiers 30°C ou plus de l'année 2023. Météo France a relevé 30,1° C à Dax et Mont-de-Marsan dans les Landes.

DAX (Landes) : 30.1°C (29.9°C le 21/03/1990)

MONT-DE-MARSAN (Landes) : 30.1°C (29.2°C le 21/03/1990)



Premiers 30°C en 2023



*liste non exhaustive après analyse des valeurs, stations avec +de 30 ans de données



Record à Monteils, Villefranche-de-Rouergue et Espalion

En Aveyron, comme le détaille Météo Sud-Aveyron, en Aveyron aussi, le temps était printanier ce 29 mars. Dans le département, plusieurs records mensuels de chaleur ont été aussi relevés et battus.

Voici les communes où le thermomètre a chauffé :

Monteils (Tarn-et-Garonne) : 27,6°C (précédent record mensuel : 26,3°C le 15 mars 2012)

(précédent record mensuel : 26,3°C le 15 mars 2012) Saint-Côme-d'Olt : 27,5°C (précédent record mensuel : 26,5°C le 14 mars 2012)

Villefranche-de-Rouergue : 26,8°C (précédent record mensuel : 26°C le 15 mars 2012)

(précédent record mensuel : 26°C le 15 mars 2012) 23,7°C à Colombiès (précédent record mensuel : 23,5°C le 11 mars 2017)

22,7°C près de Durenque (précédent record mensuel : 22,2°C le 15 mars 2012)

21,3°C sur les hauteurs de Murat-Vèbre (précédent record mensuel : 20,1°C le 17 mars 2014)

27,4°C à Villecomtal (record mensuel : 27,5°C le 24 mars 2001)

(record mensuel : 27,5°C le 24 mars 2001) 26,9°C à Espalion

26,3°C à Coupiac

26°C à Millau

25,5°C à Saint-Affrique

24,2°C à l'aéroport de Rodez (record mensuel : 25°C le 26 mars 1989)

24°C sur le Rougier de Camarès

22,8°C à St-Méen (Peux et Couffouleux)

22,1°C à Salles-Curan (record mensuel : 22,4°C le 14 mars 2012)

20,8°C à Aurelle-Verlac (record mensuel : 21°C le 14 mars 2012)

Entre 7° et 8° au-dessus des normales saisonnières

Comme l'explique Météo Sud-Aveyron, les températures maximales enregistrées oscillent de 7 à 8°C au-dessus des normales saisonnières et sont généralement observées entre la fin du printemps et début juin.

Chute des températures en fin de semaine, probable retour des giboulées de mars

D'après les prévisions de Météo France, ce premier coup de chaud de l'année 2023 ne va pas durer. Si la journée de ce jeudi 30 mars s'annonce encore belle, "les entrées maritimes méditerranéennes" devraient balayer une partie du ciel du Sud-Aveyron avec des nuages.

En Aveyron, "la masse d'air sera beaucoup plus fraîche à partir de samedi 1er avril accompagnée de pluies et d'un peu de neige sur l'Aubrac".