Millau : des tags sur les murs de la sous-préfecture, le Parquet se saisit de l'enquête

Les murs de la sous-préfecture de Millau ont été pris pour cible. Le Parquet a été saisi.

Épicentre de la contestation depuis les premières journées de mobilisation contre la réforme des retraites, la sous-préfecture de Millau a été la cible d'un ou plusieurs tagueurs au cours de la nuit de mercredi à jeudi. "Liberté, égalité, fraternité", peut-on ainsi lire depuis ce matin sur l'un des murs du bâtiment. Un message sans équivoque peint à l'encre blanche.

Le parquet s'est saisi de l'affaire. "Comme c'est toujours le cas, dès lors que l'on constate des dégradations sur un bâtiment public", fait valoir le procureur Rigot-Muller qui diligente une enquête pour "faire toute la lumière sur ces agissements. Le plus rapidement possible."

Nouveau rassemblement ce jeudi soir

La sous-préfecture et la préfecture seront par ailleurs, - comme dans une soixantaine de villes de France - le lieu de rendez-vous d'un prochain rassemblement, ce jeudi soir à 19 heures, lancé par le collectif Les Soulèvements de la Terre ainsi que d’autres organisations telles que la Confédération Paysanne et le mouvement Bassines Non Merci, contre les violences policières.

En cause, l'action des forces de l'ordre pointée du doigt depuis les derniers rassemblements contre la réforme des retraites et les débordements constatés par plusieurs ONG lors de la manifestation contre la construction d’une mégabassine pour l’irrigation agricole à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Manifestation au cours de laquelle deux cents manifestants ont été blessés, dont plusieurs grièvement, selon les organisateurs.