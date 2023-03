Onet-le-Château. Pierre Gintrand a dédicacé son livre "Un Aveyronnais en 14-18"

"Un Aveyronnais en 14-18" est l’histoire vraie d’un médecin aveyronnais, qui a fait la guerre de 14-18 sur le front et qui a noté scrupuleusement tout ce qu’il a vu et fait.

Ses notes ont été confiées à Pierre Gintrand qui en a fait le roman qu’il dédicaçait ce samedi à l’Espace culturel. " Je l’ai un peu romancé, mais tout ce que j’ai écrit est réel. J’ai juste fait des phrases sur les notes et changé quelques noms de lieux par respect pour la famille…" Une famille qui d’ailleurs se faisait de plus en plus pressante, car l’écrivain possédait ces documents depuis longtemps et n’osait pas, même avec l’accord de celle-ci, les publier.

Le pas a donc été franchi et l’ouvrage est sorti, il y a tout juste un mois.

Pour mémoire, dans un tout autre registre, Pierre Gintrand est l’auteur de 2 tomes, richement illustré, qui répertorie les 600 châteaux aveyronnais…