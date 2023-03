Rugby : les entraîneurs Giovannini et Gil font leur retour à LSA !

Le duo de coaches François Giovannini - Frédéric Gil, qui avait emmené les Ségalis à une montée historique en Fédérale 2 en 2015, est de retour sur le banc du club aveyronnais, pour la saison prochaine. D'autres modifications d'envergure s'opèrent au sein du staff.

C'est ce mercredi soir juste avant l'entraînement que Pascal Rivière et Michel Frayssinhes, les présidents du Lévézou Ségala Aveyron XV, ont annoncé aux joueurs le nom des remplaçants de Ruan Lamprecht et Didier Veyrac, que l'on savait partants à la fin de cette saison. Ils seront ainsi remplacés par François Giovannini et Frédéric Gil, un duo bien connu du LSA XV puisqu'il a déjà dirigé l'équipe il y a quelques années, en particulier celle de la montée en Fédérale 2 en 2015.

Ils seront aidés dans leur tâche par Bastien Viala, le demi de mêlée actuel, qui remplacera Didier Couderc qui a, lui, souhaité arrêter, sans toutefois quitter le club, après "30 ans de bons et loyaux services" comme le précise Pascal Rivière. "Une fois le départ de Ruan et David annoncé, nous nous sommes mis à la recherche de nouveaux coaches et nous avons tout de suite contacté François et Frédéric qui sont toujours restés proches du club après leur départ ", expliquent les deux présidents avant d'ajouter : " Comme ils étaient en phase avec la politique et les objectifs du club nous nous sommes rapidement mis d'accord et nous n'avons pas cherché ailleurs."

Le manager Luc Soulié s'en va aussi

Quant au choix de Bastien Viala, demi de mêlée qui raccroche les crampons à la fin de la saison, il s'est fait logiquement. " Bastien a été formé au club et il y a pratiquement fait toute sa carrière. Comme il souhaitait s'investir, nous avons tout de suite pensé à lui pour assister les nouveaux entraîneurs. Il sera le lien entre les joueurs et le staff tout en assurant la continuité."

Le staff technique des seniors ségalis sera complété par Clément Augé et Cyril Clair qui seront aux commandes de l'équipe B. Enfin, dernière nouvelle et non des moindres, le manager Luc Soulié quitte également le club actuellement 8e de Fédérale 2 et toujours en course pour une qualification qui serait inédite à ce niveau-là.