Vaccin bivalent Covid-19 : pas de sur-risque cardiovasculaire

Malgré l’alerte lancée outre-Atlantique, aucun risque d’événement cardiovasculaire n’a été associé aux vaccins bivalents à ARNm de Pfizer & BioNTech chez les plus de 50 ans. C’est le constat d’une étude française EPI-PHARE, publiée dans la revue New England Journal of Medicine.

Non, les vaccins bivalents à ARNm contre le Covid-19 n’augmentent pas le risque d’événement cardiovasculaire grave comparativement aux vaccins à ARNm monovalents. Lesquels ne sont pas associés à un risque d’événements cardiovasculaires graves (hors myocardites). C’est une étude de pharmaco-épidémiologie menée par le groupement d’intérêt scientifique ANSM-Cnam en épidémiologie des produits de santé EPI-PHARE qui rassure à ce sujet.

Alerte américaine non vérifiée

Ce récent travail a été entrepris suite à l’annonce en janvier 2023, par la Food and Drug Administration et le Vaccine Safety Datalink des Centers for Disease Control and Prevention nord-américains, d’un risque augmenté d’AVC ischémique dans les 21 jours suivant l’administration du vaccin Comirnaty* bivalent chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Portant sur les vaccinations administrées en France entre le 6 octobre et le 9 novembre 2022, l’étude a inclus un total de 470 962 personnes, dont 20,6% avaient reçu le vaccin monovalent et 79,4% l’un des vaccins bivalents. "Aucune augmentation du risque d’accident vasculaire cérébral ischémique, d’accident vasculaire cérébral hémorragique, d’infarctus du myocarde, d’embolie pulmonaire, ni des quatre événements combinés n’a pu être mise en évidence dans les 21 jours suivant l’administration d’un vaccin bivalent Comirnaty en comparaison avec l’administration du vaccin monovalent", notent donc les auteurs.

Par conséquent, " la poursuite de l’utilisation des vaccins bivalents à ARNm contre le Covid-19 est confortée par ces résultats rassurants", concluent-ils.

A noter : Depuis fin 2022 en France, trois vaccins à ARNm développés par les laboratoires Pfizer/BioNtech peuvent être utilisés en rappel chez les 12 ans et plus : un vaccin monovalent ciblant uniquement le SARS-CoV-2 original, un vaccin bivalent ciblant le SARS-CoV-2 original et le sous-lignage Omicron BA.1 et un vaccin bivalent ciblant le SARS-CoV-2 original et les sous-variants BA.4 et BA.5.

*Pfizer & BioNTech