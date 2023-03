Affaire Stormy Daniels : Trump inculpé au pénal accusé d'avoir acheté le silence de l'actrice du X, une première pour un ex-président américain

Donald Trump a été inculpé par un grand jury ayant enquêté sur un paiement effectué par son ancien avocat à l'actrice de films X "Stormy Daniels" lors de la campagne électorale de 2016, une première pour un ancien président américain.

C'est une première pour un président américain. La nature exacte des charges retenues contre Donald Trump n'est pas encore connue et l'acte d'accusation était encore sous scellés.

"Je suis innocent"

Donald Trump s'est dit "complètement innocent" et a indiqué qu'il ne retirerait pas sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Il a accusé le procureur Alvin Bragg, un démocrate, de tenter d'amoindrir ses chances de remporter l'élection face au président démocrate, Joe Biden.

Il maintient sa candidature à la présidentielle

"Il s'agit d'une persécution politique et d'une ingérence électorale au plus haut niveau", a déclaré l'ancien président dans un communiqué. Donald Trump a demandé à ses partisans de l'aider à financer sa défense. Selon sa campagne, l'ancien président a récolté plus de 2 millions de dollars depuis qu'il a prédit à tort, le 18 mars, qu'il serait arrêté quatre jours plus tard.

L'ancien président a reçu le soutien d'un certain nombre de ses opposants potentiels à l'investiture du Parti républicain, notamment celui du gouverneur de l'Etat de Floride, Ron Desantis, et de l'ancien vice-président Mike Pence. Bien que la Maison blanche se soit refusée à tout commentaire, plusieurs démocrates ont estimé que Donald Trump ne pouvait s'affranchir des lois.

La lecture de l'acte d'accusation devrait probablement intervenir dans les prochains jours. Le bureau du procureur Alvin Bragg a dit avoir contacté les avocats de Donald Trump afin de fixer une date pour la comparution de l'ancien président. Un représentant de la cour a indiqué que l'ancien président devrait probablement comparaître mardi. Les avocats de Donald Trump, Susan Necheles et Joseph Tacopina, ont indiqué qu'ils "combattraient vigoureusement" les accusations.

Pots de vin

Le bureau du procureur a commencé cette année à présenter des preuves à un grand jury enquêtant sur un paiement effectué par Michael Cohen, ancien avocat de Donald Trump, à Stormy Daniels quelques jours avant le début de la campagne électorale de 2016. L'avocat a affirmé que ces paiements avaient été effectués à la demande de Donald Trump tandis que Stephanie Clifford, le vrai nom de Stormy Daniels, a déclaré avoir eu une relation avec Donald Trump dix ans plus tôt, ce que nie l'ancien président américain.

Trump nie toute relation avec Stormy Daniels

Donald Trump avait initialement contesté avoir eu connaissance du paiement effectué à Stormy Daniels, avant de reconnaître avoir remboursé Cohen pour ce paiement, qu'il a qualifié de "simple transaction privée". "Personne n'est au-dessus des lois", a écrit l'avocat de Stormy Daniels, Clark Brewster, sur Twitter. Aucun ancien président ou président en exercice aux Etats-Unis n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales.