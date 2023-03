Automobile : le rallye Terre des Causses fait le plein d'équipages ce week-end

Après un retour remarqué dans le monde du rallye l’an passé, la 26e édition Terre des Causses, première manche du championnat de France de la spécialité, fait le plein ce samedi et dimanche avec pas moins de 170 équipages engagés. Une belle bagarre est annoncée.

Si le tracé avait été renouvelé à 100 % lors de l’édition précédente, "cette année peu de changements", explique Didier Alléguède, président de l’écurie Uxello, organisatrice de cette manche d’ouverture du championnat de France Terre. "Tout est prêt, tout est bouclé. Et si à quelques heures du départ, on se sent fatigué, c’est un plaisir pour toute l’équipe de bénévoles qui a œuvré depuis plusieurs mois de retrouver le terrain", poursuit-il, pas peu fier de voir que cette 26e édition fait le plein en accueillant 170 équipages : 149 en moderne et 21 en VHC. "J’ai même une liste d’attente de 9", précise le président de l’écurie Uxello.

La plus longue spéciale de tout le championnat de France

Dès ce samedi, les concurrents auront trois spéciales à parcourir deux fois, dont une de 23,870 km qui sera la plus longue de tout le championnat de France qui comporte 7 manches. Dimanche, c’est deux spéciales dont une de 21,740 km, à parcourir deux fois également qui seront proposées aux concurrents.

À noter que le Terre des Causses 2022 compte également pour le Clio Trophy Terre et accueille également le Trophée National Terre Yacco réservé aux 4 roues motrices du groupe F Rallye Nat ainsi que le championnat de France 2 roues motrices. Cette 26e édition sera aussi la 6e d’une épreuve VHC comptant pour le championnat de France de la spécialité. On fait le point sur tous les enjeux sportifs dans ces classements.

Championnat de France : du beau monde

Avec 18 Rally2 et quelques WRC au départ, difficile de donner le nom de celui qui montera sur la plus haute marche du podium dimanche après-midi à Capdenac. Parmi les prétendants à la victoire on trouve le deuxième du championnat 2022 Florent Todeschini, qui a changé sa Ford Fiesta Rally 2 pour une Hyundai i20 Rally 2 ainsi que le 3e, Matthieu Margaillan (Skoda Fabia Rally 2 Evo). Ils trouveront sur leur chemin Benjamin Clémençon (Volkswagen Polo Rally 2), 4e en 2022 ainsi que Jean-Baptiste Franceschi (Skoda Fabia Rally 2 Evo), champion de France de la spécialité en 2020. Sans oublier des pilotes comme Florian Bernardi (Citroën C3 Rally 2), Thibault Durbec (Skoda Fabia Rally 2) ou encore le Belge Charles Munster (Hyundai i20 Rally2). Cela promet une belle bataille !

Clio Trophy France Terre : le Millavois Condamines à suivre

Cette année encore, le Clio Trophy France fait le plein avec 39 engagés. Et là aussi, bien difficile de faire un pronostic parmi les pilotes des Renault Clio Rally 5 attendus sur la première manche du championnat. Parmi les nombreux favoris, Julien Pontal, Jean-Paul Monnin, Patrick Magnou ou encore le vainqueur 2022 du Clio Trophy France Tom Pieri qui participera également au championnat de France Asphalte en tant que pilote officiel Alpine Racing. Il ne faut surtout pas oublier le Millavois Florian Condamines, récent 3e du Marcillac qui, sur ses terres, visera au minimum le podium et pourquoi pas la victoire.

Trophée National Terre Yacco : une belle bagarre attendue

Réservé aux voitures quatre roues motrices du groupe F Rally Nat, le Trophée devrait voir une belle bagarre entre des pilotes comme Guy Bekaert (Subaru Impreza N4), Jean-Luc Morel (Subaru Impreza N4) ou encore le Lotois Mickaël Lobry (Mitsubishi Lancer Evo X R4).

2 roues motrices : le lauréat 2022 présent

Le champion sortant François Moulin (DS 3 R3) trouvera sur son chemin des pilotes comme le lauréat du Clio Trophy France Terre 2022, Florian Bouchonneau (Clio Rally 4), ou encore Sarah Rumeau (Peugeot 208 Rally 4) la championne de France des rallyes 2022 qui fera ses premiers tours de roues sur cette surface, sans oublier Loïc Mattei (Peugeot 208 R2).

Créé en 2022 en hommage à Michel Théron, le créateur de l’épreuve, le trophée éponyme est reconduit cette année. Il récompensera le 1er équipage 100 % ASA Route d’Argent évoluant en 2 roues motrices.