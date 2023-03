Aveyron : les trois musées départementaux parés pour l'ouverture dès ce week-end

Une nouvelle saison riche de nouveautés se prépare dans les établissements gérés par le conseil départemental.

Espace archéologique de Montrozier, musées Joseph-Vaylet d'Espalion et des Arts et métiers traditionnels à Salles-la-Source : pour les trois musées gérés par le Département, l'heure est à l'effervescence alors que se profile une ouverture "quasi-simultannée" ce samedi 1er avril 2023. Avec, dans chacun des établissements, "des choses nouvelles à présenter", se félicite Christine Presne, vice-présidente en charge de la culture.

A Salles-la-Source

Au musée des Arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source, cette nouvelle saison s'ouvre sur une grosse nouveauté : une application d'aide à la visite via le site wivisites. Un "baptême du feu" très attendu par la médiatrice des lieux Jade Rebiere : "Nous avons 5000 objets sur 2000 m2, il ne nous est pas possible de fournir des explications pour chaque objet, d'où le recours au numérique", explique-t-elle. Plusieurs parcours sont ainsi proposés à travers les étages du musée, rehaussés par les informations de l'application, avec la possibilité de lire ou écouter les textes explicatifs. La saison dernière, le site a accueilli près de 7400 visiteurs.

A Montrozier

Du côté de l'Espace archéologique de Montrozier (6500 visiteurs en 2022 et 80 groupes scolaires touchés), l'appli Roquemissou 360 est toujours en place pour une "immersion à travers cinq phases d'occupation" du site, comme l'explique Alain Soubrié, coordinateur. "Cette année, une visite virtuelle complétera l'exposition consacrée à Roquemissou", poursuit-il. Ce travail, mené par une équipe de Toulouse, devrait être terminé d'ici un mois. "Le but est de montrer le patrimoine archéologique au plus grand nombre sur ordinateur, tablette, smartphone... C'est un support pédagogique pour nos activités hors les murs", poursuit Alain Soubrié.

A Espalion

L'exposition "Quand l'ailleurs est ici", qui a fait les beaux jours du musée des Moeurs et coutumes d'Espalion, sera à nouveau visible cette saison. Un riche catalogue ("Joseph Vaylet - Collections extra-européennes") a été édité pour "aller plus loin", comme le résume Aline Pelletier, conservatrice des musées du département, l'ouvrage faisant "émerger des itinéraires et parcours de vie d'Aveyronnais". Une nouvelle raison de découvrir le musée, installé dans l'ancienne prison d'Espalion.