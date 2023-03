Basket-ball : Rognonas, forteresse imprenable pour les Ruthénois ?

Retour sur les parquets ce samedi soir pour Rodez.

À un double pas d’Avignon, la petite ville de Rognonas, 4 000 âmes, n’est pas aussi connue que ses voisines touristiques : Les Baux-de-Provence, Arles, Cavaillon, L’Île-sur-la-Sorgue… Mais en termes de basket-ball, le village mène plutôt bien sa barque. Et notamment dans son gymnase Nicolas-Chabaud renommé à juste titre "le chaudron". Cette saison, en Nationale 3, les Provençaux n’y ont chuté qu’à une seule reprise en onze réceptions. Cela remonte déjà au 5 novembre dernier. Alors, Rodez, qui s’y déplace ce samedi soir (20 heures), parviendra-t-il à faire tomber cette forteresse imprenable ?

"Encore une victoire"

Lors du match aller, les Aveyronnais, à domicile, avaient dû pousser jusqu’aux prolongations pour remporter la rencontre au bout du suspense (97-92)... Depuis, les deux clubs sont confortablement installés en milieu de tableau et on pourrait même s’avancer en disant qu’ils ne risquent plus grand-chose. "Avec une victoire de plus au compteur, on pourra dire qu’on est tranquille", estime l’entraîneur Matija Sagadin qui, ce soir, ne pourra pas compter sur son meneur Valentin Gelin et l’intérieur nigérian Dolapo Gaji. Ce dernier, toujours englué dans des problèmes administratifs et sous le coup d’une OQTF (Obligation de quitter le territoire français), attend encore le résultat d’un recours auprès des services de l’État. Et pourquoi pas enfiler de nouveau le maillot de Rodez avant la fin de saison ? Le temps peut jouer en sa faveur car le calendrier offre aux Ruthénois de longs temps de repos entre chaque rencontre. "C’est catastrophique pour motiver les gars", ne cache pas Matija Sagadin, avant de prendre la route vers "le chaudron" de Rognonas. "Ce surnom de leur salle veut tout dire", sourit-il.