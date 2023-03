Chasse aux œufs, parcours de chevalier, tir à l'arc : Pâques ouvre la saison pour le château de Calmont d’Olt

Après quelques mois d’hivernage, le château de Calmont d’Olt rouvre ses portes, samedi 8 avril, à l’occasion du week-end de Pâques.

C’est donc reparti pour une nouvelle saison pleine de surprises !

Pour marquer le coup, l’équipe d’animateurs vous invite à participer à une chasse aux œufs haute en couleurs avec l’événement "Pâques au château" les 8, 9 et 10 avril ! Vous pourrez ainsi profiter de visites et d’animations proposées par des guides costumés et découvrir (ou bien redécouvrir) le site et son histoire !

Pour passer un après-midi inoubliable, ils ont pensé à tout : des jeux en bois en accès libre, un tout nouveau parcours du chevalier et des costumes en prêt ! Programme de Pâques (8, 9 et 10 avril) : de 14 heures à 15 h 30, chasse aux œufs ; à 15 h 30, démonstration d’archerie ; à 16 heures, visite guidée ; à 17 heures, tir de la pierrière et du trébuchet.

Prix : 8 € (tarif unique) à partir de 5 ans, sans réservation. Horaires d’ouverture de basse saison (fermé du jeudi 8 avril au 30 avril), de 14 heures à 18 heures. Du 1er mai au 1er juillet : de 12 heures à 18 heures.

Animations proposées les week-ends et jours fériés uniquement : à 14 h 30, tir du trébuchet suivi d’une visite guidée ; à 16 heures : démonstration d’archerie, suivie d’une visite guidée

Prix : 5,50 € (adulte) et 4,50 € (enfant).

Site internet : www.chateaucalmont.org/

Émail : info@chateaucalmont.org

Contact au 05 65 51 69 92.